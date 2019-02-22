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Правительство решило провести сокращения в Госстате

22 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

20 февраля с.г. правительство приняло инициированное Минэкономразвития решение о перераспределении предельной численности сотрудников Государственной службы статистики из территориальных подразделений в центральный аппарат. Это позволит оптимизировать численность персонала Государственной службы статистики в соответствии с современными потребностями и лучшими европейскими стандартами с целью дальнейшего ее обновления и модернизации.

Об этом сообщается на сайте МЭРТ.

Сейчас действующее соотношение количества работников центрального аппарата Госкомстата (485 работников) и территориальных подразделений (7851 работник) составляет примерно 1 к 16 и значительно отличается от мировой и европейской практики. Так, для сравнения, в Польше на 1 работника центрального аппарата приходится около 4 работников территориальных отделений, а во Франции это соотношение составляет 1 к 3. После оптимизации соотношение работников в Государственной службе статистики будет 1 к 11.

Отмечается, что Госстат широко внедряет новые методы сбора и обработки информации — уже более 43% респондентов предоставляют статистические данные в электронном виде, чаще применяются выборочные методы статистических обследований. Применение этих методов существенно уменьшает нагрузку на территориальные органы статистики и одновременно увеличивает его на центральный аппарат Госкомстата. Именно сотрудники центрального аппарата осуществляют непосредственную обработку и анализ электронной отчетности, разрабатывают необходимый математический инструментарий для обработки и анализа выборочной совокупности статистической информации.

Увеличение нагрузки на центральный аппарат Госкомстата также обусловлено переводом на государственный уровень в связи с вооруженной агрессией со стороны РФ функциональных полномочий главных управлений статистики в Донецкой и Луганской областях.

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