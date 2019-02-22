Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 февраля 2019 года, 11:55

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ЦИК приняла постановление о предоставлении эфира кандидатам в Президенты Украины

22 февраля 2019 года Источник:РБК-Украина

Предоставление эфирного времени кандидатам на пост Президента на выборах-2019 для проведения агитации начнется с 1 марта 2019 года. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук после проведения жеребьевки по определению очередности предоставления кандидатам эфирного времени на радио и ТВ за счет государственного бюджета, передает корреспондент «РБК-Украина».

Соответствующее постановление было принято единогласно.

«Обращаем внимание, что начинается трансляция, я так вижу, с 1 марта 2019 года. Таким образом, ставим на голосование проект постановления по первому вопросу... Постановление принято единогласно», — сообщила Слипачук.

Также члены ЦИК отметили, что результаты жеребьевки будут обнародованы в газетах «Голос Украины» и «Урядовый курьер».

«С учетом предложений центральной общественной телерадиокомпании Украины по поводу эфирного времени, которое будет предоставляться зарегистрированным кандидатам на общественных теле- и-радиоканалах с указанием конкретной даты, времени выхода в эфир для проведения предвыборной агитации за счет государственных средств бюджета Украины, предлагается утвердить результаты жеребьевки... Это постановление прислать Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания и Национальной общественной телерадиокомпании», — говорится в решении ЦИК.

Напомним: каждому из кандидатов перед выборами 2019 дадут по 30 минут на общенациональном канале и на радио. Эфирное время предоставят за счет средств госбюджета, выделяемых на подготовку и проведение выборов.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 8 (1104) от 19/02/19 Свежий номер

Гражданское право и процесс

№ 8 (1104)
Государство и юристы

Вернуть потраченное

Отрасли практики

Коллективное сознательное

Тема номера:

Первый встречный

Частная практика

Представительский класс

Архив голосованийVox Populi

Новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»…

качественно и эффективно регулирует отношения участников

реальных проблем не решает

окончательно нивелирует необходимость Хозяйственного кодекса Украины как правового акта

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ

От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum

IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом