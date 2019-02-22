Сегодня 22 февраля 2019 года, 11:55

ЦИК приняла постановление о предоставлении эфира кандидатам в Президенты Украины

Предоставление эфирного времени кандидатам на пост Президента на выборах-2019 для проведения агитации начнется с 1 марта 2019 года. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук после проведения жеребьевки по определению очередности предоставления кандидатам эфирного времени на радио и ТВ за счет государственного бюджета, передает корреспондент «РБК-Украина».

Соответствующее постановление было принято единогласно.

«Обращаем внимание, что начинается трансляция, я так вижу, с 1 марта 2019 года. Таким образом, ставим на голосование проект постановления по первому вопросу... Постановление принято единогласно», — сообщила Слипачук.

Также члены ЦИК отметили, что результаты жеребьевки будут обнародованы в газетах «Голос Украины» и «Урядовый курьер».

«С учетом предложений центральной общественной телерадиокомпании Украины по поводу эфирного времени, которое будет предоставляться зарегистрированным кандидатам на общественных теле- и-радиоканалах с указанием конкретной даты, времени выхода в эфир для проведения предвыборной агитации за счет государственных средств бюджета Украины, предлагается утвердить результаты жеребьевки... Это постановление прислать Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания и Национальной общественной телерадиокомпании», — говорится в решении ЦИК.

Напомним: каждому из кандидатов перед выборами 2019 дадут по 30 минут на общенациональном канале и на радио. Эфирное время предоставят за счет средств госбюджета, выделяемых на подготовку и проведение выборов.