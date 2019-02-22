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Сегодня 22 февраля 2019 года, 10:24

Фейковые продавцы акций Tesla задержаны

В Киеве разоблачена и прекращена деятельность группы мошенников, которые под видом продажи ценных бумаг американской компании Tesla Motors Inc. завладевали средствами граждан.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Следствие установило, что для реализации преступной схемы участники группы создали интернет-сайт псевдопредставительства американской компании Tesla Motors Inc. в Украине, а также зарегистрировали в Киеве предприятия ООО «Тесла Групп Украина» и ООО «Насдак Групп Украина».

В дальнейшем на сайте tesla-group.com.ua была размещена реклама ценных бумаг корпорации Tesla и указано, что уже более четырех лет ООО «Тесла Групп Украина» предлагает физическим лицам купить ценные бумаги (акции и облигации) указанной американской корпорации.

В действительности никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не осуществляли, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не имели, а денежные средства, полученные от граждан, присваивали.

В прокуратуре отметили, что убытки одному из заявителей составили 120 тыс. долларов США.

21 февраля с.г. в Одессе задержаны два злоумышленника, причастные к организации мошеннической схемы.

В настоящее время продолжаются обыски и первоочередные следственные действия.