Сегодня 21 февраля 2019 года, 22:01

LHS: «Эффективный сбор доказательств защиты. Работа в поле» — тема лекции адвоката Игоря Светличного

Игорь Светличный, адвокат, член квалификационной палаты КДКА, тренер Национальной полиции Украины по контракту с Советом Европы, адвокат-тренер системы бесплатной правовой помощи, руководитель стажировки для будущих адвокатов Совета адвокатов города Киева, рассказал слушателям LHS об эффективных способах сбора доказательств защиты.

Сбор доказательств начинается с работы адвоката, поэтому профессионализм и доверие к адвокату очень важны для успешной защиты, подчеркнул в начале лекции Игорь Светличный.

Согласно статье 84 УПК Украины доказательствами в уголовном производстве являются фактические данные, полученные в предусмотренном настоящим Кодексом порядке, на основании которых следователь, прокурор, следственный судья и суд устанавливают наличие или отсутствие фактов и обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства.

Вместе с тем лектор подчеркнул, что необходимо разграничивать понятия «доказательства» и «источники доказательств». Процессуальными источниками доказательств являются показания, вещественные доказательства, документы, заключения экспертов. Таким образом, доказательствами считаются только фактические данные, то есть данные, которые содержатся в источниках доказательств.

Адвокат свободен в средствах и методах сбора доказательств, отметил Игорь Светличный. Так, статья 93 УПК Украины предусматривает, что сторона защиты осуществляет сбор доказательств путем истребования и получения вещей, копий документов, сведений, заключений экспертов, выводов ревизий, актов проверок, инициирования проведения следственных действий, негласных следственных (розыскных) действий и иных процессуальных действий, а также путем осуществления других действий, которые способны обеспечить предоставление суду надлежащих и допустимых доказательств. Кроме того, статья 93 УПК Украины наделяет адвоката правом проводить расследование. С одной стороны, возможность воспользоваться таким право преувеличена, но с другой — никто не запрещает адвокату обращаться к частному детективу.

Мощным инструментом при сборе доказательств выступают СМИ. По мнению г-на Светличного, журналистам законодательство предоставляет большую защиту, нежели адвокату. Обращение к журналистам иногда может привести к более эффективному сбору доказательств.

Лектор рекомендовал адвокатам присутствовать во время проведения любых следственных действий, даже если участие адвоката не является обязательным. Так вы сможете не только проконтролировать законность проведения следственных действий, но и продемонстрировать клиенту, что вы действительно заинтересованы в его защите.

Также нужно помнить и о том, что ни одно доказательство не имеет заранее установленной силы, и даже если у вашего клиента есть алиби, его нужно еще доказать.