Сегодня 21 февраля 2019 года, 20:28

LHS GR Meeting: особенности антимонопольного законодательства в Украине и за рубежом

В Legal High School стартовало новое направление факультативных занятий в виде встречи с представителями государственного сектора для обсуждения наиболее актуальных юридических вопросов. Сегодняшняя встреча посвящена теме «Недобросовестная конкуренция: подходы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и Федеральной торговой комиссии США».

Сергей Цивкач, председатель правления Фонда развития конкуренции, представил участников мероприятия, в числе которых председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий и его заместитель Людмила Шурховецкая. Также в обсуждении приняли участие председатель экспертного совета Фонда развития конкуренции Александр Мельниченко, главный специалист отделения недобросовестной конкуренции Киевского областного территориального отделения АМКУ Никита Кузьминых и антимонопольный советник Федеральной торговой комиссии США Чартер Джанис.

В начале встречи спикеры ознакомили участников с правоприменительной деятельностью Киевского областного территориального отделения АМКУ по выявлению и пресечению недобросовестной конкуренции. Г-н Хмельницкий подчеркнул, что деятельность и решения органа фактически стали примером для использования их другими отделениями в своей практике. Большое количество заявлений и обращений по видам нарушений законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, которые получило Киевское отделение на протяжении 2017—2018 годов, касались в основном нарушений, связанных с введением в заблуждение (статья 165-1 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» — Закон), а также неправомерного использования обозначений (статья 4 Закона). Г-жа Шурховецкая рассказала о нескольких кейсах по указанным статьям. «Мы провели исследование рынка реализации красной икры. На упаковках продукции была размещена информация с указанием на страну ее происхождения, однако сырье, из которого изготовлен продукт, завозилось из других стран. Также почти на всех упаковках чипсов содержатся изображения продуктов (например, сыр, перец или крабы), что заставляет потребителей предположить, что в упаковке находится указанная продукция. Потому мы даем рекомендации производителям уточнять информацию о том, что продукт содержит лишь вкусовые эффекты того или иного компонента», — объяснила спикер. Никита Кузьминых рассказал также о кейсе, предметом спора которого было неправомерное использование коммерческой тайны (статья 19 Закона). ООО «Эргон-Электрик» неправомерно использовало коммерческую тайну ООО «ТВК Вектор-ВС». Ответчик по делу получил полный перечень клиентов компании, поставщиков и цен, в связи с чем от истца отказались контрагенты, а компания понесла материальные убытки. Поэтому спикер советует надлежащим образом оформлять документацию, содержащую коммерческую тайну.

Практику Федеральной торговой комиссии США в сфере пресечения недобросовестной конкуренции представила г-жа Джанис. Наши антимонопольные органы чаще всего привлекают к ответственности за попытки обмана потребителей, ведь важно, чтобы реклама не была мошеннической. Она может быть сопоставляемой, потому как потребитель может выбрать из нескольких вариантов, но это не значит, что сравнение должно строиться на основании неправдивых сведений о продукте конкурента.

По словам спикера, в некоторых штатах Америки азартные игры разрешены, но часто реклама о них распространяется и на ту территорию, где они запрещены. Что касается рекламы алкогольной продукции, то запрещена демонстрация людей «под градусом», а также трансляция подобной рекламы аудитории, в которой совершеннолетних лиц менее чем 70%.

В завершение встречи г-н Мельниченко дал экспертную оценку вопросам применения Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», отметив, что основоположником конкурентного законодательства является Германия — в 1909 году в этой стране был принят первый в мире специальный закон о борьбе с недобросовестной конкуренцией. Модель построения системы органов защиты конкуренции предпринимателей в Германии в лице соответствующего центра могла бы подойти и для Украины, считает спикер, но правительством она не была одобрена как подходящая для нашего государства.