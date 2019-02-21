Сегодня 21 февраля 2019 года, 18:58

Украинский бизнес должен стать консолидированной фигурой, чтобы донести свою позицию до власти, — месседж участников экономического форума

«Власть и бизнес: новый общественный договор» — экономический форум под таким названием сегодня состоялся в столичном отеле «Интерконтиненталь». За круглым столом собрались руководители крупных бизнес-ассоциаций, известные предприниматели (за плечами у некоторых в прошлом успешная политическая карьера), чтобы совместно с тремя Президентами Украины — первым, вторым и третьим — Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко обсудить перспективы построения конструктивного диалога украинского бизнеса и власти. Организаторами мероприятия выступили Международный центр балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик «Центр политического диалога» и Украинский совет бизнеса.

Какие национальные факторы сегодня негативно влияют на ведение предпринимательской деятельности? Делясь своим президентским видением на этот счет, Леонид Кравчук отметил, что за все годы независимости в нашей стране так и не сформировалась новая идеология бизнеса: в восприятии многих политиков до сих пор превалируют старые, «большевистские» представления об этой деятельности. «Мы не любим богатых людей» — такая идеология до сих пор еще жива в умах многих. По словам первого Президента Украины, для нашего государства возможно только два пути — ведение честной и прозрачной предпринимательской деятельности или же создание офшорно-политического бизнеса. «В Украине нужно создать условия, равные для всех. Обеспечивать и контролировать их выполнение», — подчеркнул г-н Кравчук. По его убеждению, большинство иностранных инвесторов не хотят выходить на украинский рынок не потому, что в нашей стране ведутся военные действия, а из-за отсутствия «веры в то, что государство защитит их интересы и собственность».

Украине нужно не столько рассчитывать на иностранные инвестиции, сколько развивать потенциал национальной бизнес-среды, уверен Леонид Кравчук. По его словам, за последние пять наше государство утратило 19% производств: сегодня в Украине наблюдается тотальная деиндустриализация. При этом в сельском хозяйстве наметилась положительная динамика — его объемы выросли на 9,3%, вместе с тем объемы пищевой и перерабатывающей промышленности упали на 12,6%. Одной из национальных проблем второй Президент Украины считает отсутствие четкой, долгосрочной стратегии развития государства.

По некоторым оценкам, сегодня от 30 до 50% экономики Украины находится в тени — такую нерадужную картину описывает Виктор Ющенко. По его словам, когда бизнес идет в тень, это значит, что «он поднимает желтую карточку», давая понять власти, что управление и регулирование, которое она предлагает, его не устраивает. «Менять нужно правительственную политику», — констатирует третий Президент Украины, добавляя: тенизация экономики — это прямой укор и доказательство тому, что действующие правила (экономические, налоговые, таможенные и т.д.) не устраивают бизнес, и их нужно менять.

Принятие нового таможенного и налогового (Налогового кодекса развития) законодательства, введение «нулевого декларирования», проведение реформ правоохранительных органов, фискальной и таможенных систем (в частности, создание новой институции — Службы финансовых расследований), создание и принятие Доктрины экономической безопасности Украины — вот ключевые бизнес-ожидания, озвученные предпринимателями. Присутствующие сошлись во мнении, что украинский бизнес должен иметь «сильный голос», стать консолидированной фигурой, чтобы донести свою позицию до власти. Финализировали дискуссию оглашением текста обращения участников экономического форума «Власть и бизнес: новый общественный договор» к общественности, представителям бизнеса, иностранным партнерам и политическим силам, в котором были отображены главные месседжи, озвученные в ходе экспертного обсуждения.