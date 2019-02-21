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О конфликтах и сотрудничестве между прокурором и адвокатом слушателям LHS рассказал прокурор Александр Жила

21 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Александр Жила, прокурор отдела прокуратуры города Киева, рассказал слушателям LHS об этической стороне поведения прокурора и адвоката. Всем известно, что прокурор и адвокат могут встретиться в двух случаях: если адвокат является защитником потерпевшего и если адвокат выступает на стороне подозреваемого. Конфликтные ситуации возникают в обеих ситуациях. Например, нередко адвокаты потерпевшего считают, что преступление квалифицировано не по надлежащей статье, или адвокат и потерпевший указывают на неполноту расследования. Если говорить о сотрудничестве, то оно возникает между адвокатом и прокурором, как правило, при назначении экспертиз. Сотрудничество возможно и при подготовке к допросу, чтобы потерпевший последовательно мог изложить свою версию событий.

В ходе лекции спикер привел примеры применения адвокатами средств процессуального противодействия. В частности, речь шла о подаче нескольких ходатайств о снятии ареста: прокурором было доказано, что одно и то же требование было заявлено к нескольким следственным судьям.

Отдельная категория заявлений, вносимых в ЕРДР, касается уголовных производств в отношении правоохранителей. Суть таких заявлений в большинстве случаев не имеет правового основания наличия состава уголовного правонарушения. Простота открытия уголовного производства негативно влияет на статистические данные, так как невозможно оценить реальный уровень преступности в стране, подчеркнул Александр Жила.

В последнее время в юридической сфере широко применяется медиация. Не является исключением и уголовный процесс, чему способствует институт заключения мировых соглашений, считает спикер. «Я всегда требую возмещения ущерба для потерпевшего, так как приговор без возмещения ущерба не принесет позитивного эффекта», — резюмировал Александр Жила.

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