Сегодня 21 февраля 2019 года, 17:26

Обнародованный ВККС проект Порядка и методологии оценивания и самооценивания судей вызвал массу вопросов

ВККС обнародовала проект Порядка и методологии оценивания для обсуждения в январе 2019 года

Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» (Закон) содержит определенные указания по вопросу регулярного оценивания судьи. Согласно статье 90 Закона такое оценивание проводится с целью выявления индивидуальных нужд судьи относительно усовершенствования, стимулирования его к поддержанию квалификации на надлежащем уровне и профессиональному росту. Некую пошаговую инструкцию для этого процесса должна утвердить Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС). Самое интересное, что по Закону результаты регулярного оценивания могут учитываться во время рассмотрения вопроса о проведении конкурса на занятие должности в суде.

Проект Порядка и методологии оценивания и самооценивания судьи был обнародован ВККС в январе 2019 года. До 1 марта 2019 года Комиссия принимает предложения по его усовершенствованию. Документ сейчас активно обсуждается в судейском сообществе. Вызвал он много замечаний и у судьи Дубенского горрайонного суда Ровенской области Александры Жуковской. Прежде всего в связи с угрозой для судейской независимости вследствие усиления роли административного ресурса в системе правосудия. Судья напоминает, что такой документ должен соответствовать Закону. «Анализируя проект, я пришла к заключению, что предложенная методология искажает идею оценивания судьи другими судьями и самооценивания, смешивая понятия и цель квалификационного оценивания и регулярного оценивания. Проект в значительной степени противоречит Закону, Кодексу судейской этики, а также заключениям №17 (2014) и №3 (2003) Консультативного совета европейских судей. Статья 126 Конституции Украины определяет, что независимость и неприкасаемость судьи гарантируются Основным Законом и законами Украины, влияние на судью любым другим способом запрещается. В то же время в проекте Порядка механизмы влияния заложены, следовательно, его необходимо кардинально изменить», — убеждена г-жа Жуковская.

Задача регулярного оценивания определена в статье 90 Закона. И, как мы уже отмечали выше, результаты такого оценивания могут учитываться во время рассмотрения вопроса о проведении конкурса на занятие должности в суде. «То есть регулярное оценивание судьи по Закону может повлиять на карьеру судьи только в том случае, если он решит принять участие в конкурсе на занятие должности судьи в соответствующем суде!» — акцентирует внимание комментатор и добавляет, что основная идея регулярного оценивания — это помощь в профессиональном самоусовершенствовании судьи, выяснении, над чем необходимо работать судье. Результатом является профессиональный рост, улучшение навыков. Квалификационное оценивание, как говорит судья, устанавливает соответствие или несоответствие уже занимаемой должности, и, как следствие, решается вопрос о предоставлении судье возможности работать дальше или представлении судьи к увольнению и потере полномочий.

«А в предложенном проекте Порядка смешались две процедуры, и они выписаны так, будто регулярное оценивание является частью квалификационного оценивания и служат они одной цели. А это неправильно и противоречит Закону», — обеспокоена Александра Жуковская.

Подробнее читайте в статье «Проект задания» (газета «Юридическая практика» №8 (1104) от 19 февраля 2019 года).