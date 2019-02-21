Сегодня 21 февраля 2019 года, 18:58

Юристы KPMG Law Ukraine защитили интересы подразделения мирового лидера в области многопрофильной стекольной промышленности

Команда KPMG Law Ukraine успешно представила интересы дочерней компании одной из крупнейших международных корпораций в сфере производства плоского стекла для строительной и автомобильной отраслей в споре с налоговым органом по вопросу уплаты налога на прибыль.

Еще на стадии административного обжалования юристы практики разрешения налоговых споров опровергли выводы акта камеральной проверки о том, что арифметическая ошибка, допущенная компанией в отчетной налоговой декларации по налогу на прибыль, привела к занижению денежного обязательства перед бюджетом. Именно за это нарушение налоговый орган доначислил налоговые обязательства и применил штраф. В рамках разбирательства было доказано, что ошибка в отчетности не повлияла на порядок расчета налогоплательщика с бюджетом, а значит, нет оснований для привлечения компании к ответственности, предусмотренной Налоговым кодексом Украины, а ее должностных лиц — к административной ответственности (были составлены протоколы об административных нарушениях).

В результате ГФС Украины признала, что налоговое уведомление-решение противоречит нормам налогового законодательства, и отменила его. Как следствие, имущественные права компании удалось защитить без обращения в суд, тем самым были снижены временные и финансовые затраты.

Проект под руководством Константина Карпушина, партнера, руководителя группы трансфертного ценообразования и разрешения налоговых споров, был реализован Ларисой Антощук, адвокатом, руководителем практики разрешения налоговых споров. Также над проектом работали юристы KPMG Law Ukraine Яна Базя, Ирина Хиляк и Мария Тащи.