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YouTube изменит политику санкций: реакция на запрещенный контент будет менее жесткой

21 февраля 2019 года Источник:UBR

Крупнейший видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, анонсировал изменение правил для своих пользователей. С 25 февраля 2019 года администрация платформы прекратит ограничивать доступ к функциям своего сервиса за нарушение правил его использования.

В официальном пресс-релизе YouTube говорится, что новые правила будут не такими жесткими, как раньше. Теперь пользователь, чей видеоролик нарушит правила сервиса, будет сначала предупрежден, а не наказан. Однако это не означает, что Google намерен мириться с нарушителями: сам контент будет удален тут же.

Да и к последующим проступкам пользователя сервис будет применять принцип нулевой толерантности. А к нарушителю могут быть применены запрет на проведение прямых трансляций сроком на одну неделю и ограничение в праве добавлять новые материалы. Повторное нарушение в течение 90 дней обернется двухнедельным табу на загрузку контента. А за третье аккаунт заблокируют на три месяца.

До сих пор после первого же нарушения пользователь на 90 дней лишался возможности проводить прямые трансляции, а после повторного нарушения Google на две недели было запрещено добавлять новые материалы. За третий проступок, как и сейчас, пользователя блокировали на три месяца.

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