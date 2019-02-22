Сегодня 22 февраля 2019 года, 10:24

Минэкономразвития: ОКУ должны пройти регистрацию по новой процедуре

Министерство экономического развития и торговли Украины приглашает к регистрации по новой процедуре организации коллективного управления (ОКУ) авторскими и смежными правами, которые намерены в дальнейшем осуществлять управление правами интеллектуальной собственности авторов и правообладателей.

Об этом сообщается на сайте МЭРТ.

С 22 апреля 2019 года будут прекращены полномочия ОКУ, которые до этого момента действовали на территории Украины. Исключение составляют ОКУ, имеющие свидетельства уполномоченных в таких сферах коллективного управления, как воспроизведение в домашних условиях и в личных целях аудио- и видеозаписей, публичное исполнение аудио- и видеозаписей, трансляция аудио- и видеозаписей в эфир и по кабелю. Полномочия ОКУ в этих сферах будут действовать до сентября.

Все ОКУ готовы продолжать осуществлять коллективное управление, а потенциальные новые ОКУ должны быть зарегистрированы Минэкономразвития по новой процедуре.

Как известно, организации коллективного управления — это учреждения, которым авторы произведений или иные правообладатели могут передавать свои полномочия на управление авторскими или смежными правами. ОКУ могут от имени правообладателей заключать договоры с пользователями, согласовывать размер вознаграждения (роялти), собирать, распределять и выплачивать собранное вознаграждение. Именно они обеспечивают защиту прав интеллектуальной собственности музыкантов, писателей, художников и других правообладателей.

Необходимость регистрации ОКУ по новой процедуре определена положениями Закона Украины «О эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав». Реализация закона позволит установить в Украине эффективную и прозрачную систему коллективного управления имущественными правами в сфере авторского права и смежных прав.

Сейчас Минэкономразвития зарегистрировало две ОКУ по новой процедуре: Общественный союз «Украинская лига авторских и смежных прав» и Союз объединений граждан «Ассоциация по управлению аудиовизуальными правами «АРМА-Украина».

Зарегистрированные ОКУ, которые намерены собирать роялти в сферах обязательного и расширенного коллективного управления, могут осуществлять такую деятельность только после аккредитации по результатам проведения открытого конкурса.

Прием заявлений для участия в конкурсе на аккредитацию ОКУ для сбора роялти в сферах расширенного или обязательного управления начнется уже в марте 2019 года. Чтобы начало аккредитации ОКУ по новой процедуре считалось успешным, Минэкономразвития желательно зарегистрировать по крайней мере несколько таких организаций.