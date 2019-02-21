ВС временно прекратил работу из-за сообщения и минировании

В Киеве сегодня утром, 21 февраля 2019 года, был ограничен доступ к зданиям Верховного Суда в связи с сообщением о минировании. Об этом информирует «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу ВС на странице в Facebook.
В частности, отмечается, что в связи с сообщением о минировании доступ к зданиям Верховного Суда по ул. Пилипа Орлика 4, 4а и 8 временно ограничен.
О восстановлении доступа и начале рассмотрения дел в обычном режиме будет сообщено дополнительно.
Напомним: 19 февраля с.г. в Киеве Высший совет правосудия временно прекратил работу из-за сообщения о минировании.
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