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ВС временно прекратил работу из-за сообщения и минировании

21 февраля 2019 года Источник:РБК-Украина

В Киеве сегодня утром, 21 февраля 2019 года, был ограничен доступ к зданиям Верховного Суда в связи с сообщением о минировании. Об этом информирует «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу ВС на странице в Facebook.

В частности, отмечается, что в связи с сообщением о минировании доступ к зданиям Верховного Суда по ул. Пилипа Орлика 4, 4а и 8 временно ограничен.

О восстановлении доступа и начале рассмотрения дел в обычном режиме будет сообщено дополнительно.

Напомним: 19 февраля с.г. в Киеве Высший совет правосудия временно прекратил работу из-за сообщения о минировании.

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