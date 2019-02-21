На сайте Министерства юстиции Украины опубликованы результаты автоматизированного анонимного тестирования для получения сертификата о подтверждении профессиональной компетентности. Экзамен состоялся 20 февраля 2019 года.
В сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений экзамен сдал один человек из 66 (три кандидата не явились).
В сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований экзамен не сдал никто из 14 человек (три лица не явились).
С перечнем можно ознакомиться по ссылке.
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