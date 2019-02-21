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Появление свастики в торговом центре заставило СБУ отреагировать

21 февраля 2019 года Источник:РБК-Украина

Киевские правоохранители открыли дело по факту размещения нацистской символики в торгово-развлекательном центре «Городок». Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Facebook Службы безопасности Украины.

Сообщается, что по инициативе СБУ совместно с Киевской местной прокуратурой зарегистрировано и начато расследование уголовного производства по факту размещения нацистской символики в ТРЦ.

«Служба безопасности Украины и в дальнейшем будет жестко реагировать на подобные проявления и сделает все необходимое, чтобы организаторы и исполнители этой провокации понесли наказание», — говорится в сообщении.

Напомним: 16 февраля в ТРЦ «Городок» на LED-лестнице появилось изображение свастики на красном фоне. Руководство торгового центра извинилось за инцидент и сообщило, что их систему взломали хакеры.

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