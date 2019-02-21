Появление свастики в торговом центре заставило СБУ отреагировать

Киевские правоохранители открыли дело по факту размещения нацистской символики в торгово-развлекательном центре «Городок». Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Facebook Службы безопасности Украины.
Сообщается, что по инициативе СБУ совместно с Киевской местной прокуратурой зарегистрировано и начато расследование уголовного производства по факту размещения нацистской символики в ТРЦ.
«Служба безопасности Украины и в дальнейшем будет жестко реагировать на подобные проявления и сделает все необходимое, чтобы организаторы и исполнители этой провокации понесли наказание», — говорится в сообщении.
Напомним: 16 февраля в ТРЦ «Городок» на LED-лестнице появилось изображение свастики на красном фоне. Руководство торгового центра извинилось за инцидент и сообщило, что их систему взломали хакеры.
Сохранить:
Контакты:
Новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»…
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ
От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum
IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: