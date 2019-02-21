Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 21 февраля 2019 года, 15:55

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Известные юристы намерены войти в состав Общественного совета при АМКУ

21 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Во вторник, 26 февраля 2019 года, в 15.00 в Антимонопольном комитете Украины состоится учредительное собрание по избранию состава Общественного совета при Антимонопольном комитете Украины.

При этом количественный состав Общественного совета определяется решением учредительного собрания и не может превышать 45 человек, отмечают на сайте АМКУ.

Собрание состоится по адресу: Антимонопольный комитет Украины, ул. Митрополита Василия Липковского 45, г.Киев, 03035, 4 этаж, зал заседаний.

Регистрация продолжается с 14.30 до 15.00.

- Александр Алексеенко, партнер АО Marchenko Danevych (уполномоченный представитель Ассоциации производителей инновационных лекарств «АПРАД»);

- Данил Глоба, заместитель директора по правовым вопросам YouControl (советник председателя Ассоциации третейского судопроизводства Украины);

- Александр Мартыненко, старшиЙ партнер CMS Саmеrоn МсКеnnа LLC (эксперт Американской торговой палаты в Украине);

- Никита Нота, советник ЮФ Kinstellar (член Общественной организации «Украинское представительство международной неприбыльной ассоциации «Европейская арбитражная палата»);

- Игорь Свечкарь, партнер ЮФ Asters (уполномоченный представитель Ассоциации юристов Украины);

- Лана Синичкина, партнер АО Arzinger (уполномоченный представитель Союза украинских предпринимателей);

- Александр Фефелов, партнер ЮФ «Ильяшев и Партнеры» (уполномоченный представитель Ассоциации юридических фирм Украины).

С полным списком из 54 претендентов можно ознакомиться по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 8 (1104) от 19/02/19 Свежий номер

Гражданское право и процесс

№ 8 (1104)
Государство и юристы

Вернуть потраченное

Отрасли практики

Коллективное сознательное

Тема номера:

Первый встречный

Частная практика

Представительский класс

Архив голосованийVox Populi

Новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»…

качественно и эффективно регулирует отношения участников

реальных проблем не решает

окончательно нивелирует необходимость Хозяйственного кодекса Украины как правового акта

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ

От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum

IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом