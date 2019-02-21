он же e-mail

Сегодня 21 февраля 2019 года, 15:55

Известные юристы намерены войти в состав Общественного совета при АМКУ

Во вторник, 26 февраля 2019 года, в 15.00 в Антимонопольном комитете Украины состоится учредительное собрание по избранию состава Общественного совета при Антимонопольном комитете Украины.

При этом количественный состав Общественного совета определяется решением учредительного собрания и не может превышать 45 человек, отмечают на сайте АМКУ.

Собрание состоится по адресу: Антимонопольный комитет Украины, ул. Митрополита Василия Липковского 45, г.Киев, 03035, 4 этаж, зал заседаний.

Регистрация продолжается с 14.30 до 15.00.

- Александр Алексеенко, партнер АО Marchenko Danevych (уполномоченный представитель Ассоциации производителей инновационных лекарств «АПРАД»);

- Данил Глоба, заместитель директора по правовым вопросам YouControl (советник председателя Ассоциации третейского судопроизводства Украины);

- Александр Мартыненко, старшиЙ партнер CMS Саmеrоn МсКеnnа LLC (эксперт Американской торговой палаты в Украине);

- Никита Нота, советник ЮФ Kinstellar (член Общественной организации «Украинское представительство международной неприбыльной ассоциации «Европейская арбитражная палата»);

- Игорь Свечкарь, партнер ЮФ Asters (уполномоченный представитель Ассоциации юристов Украины);

- Лана Синичкина, партнер АО Arzinger (уполномоченный представитель Союза украинских предпринимателей);

- Александр Фефелов, партнер ЮФ «Ильяшев и Партнеры» (уполномоченный представитель Ассоциации юридических фирм Украины).

С полным списком из 54 претендентов можно ознакомиться по ссылке.