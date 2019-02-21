Сегодня 21 февраля 2019 года, 15:55

СМИ: в Австрии расследуют дело об отмывании денег украинских банков

Австрийская прокуратура в рамках расследования дела об отмывании украинских денег через Meinl Bank вышла на 30 человек. Имена фигурантов следствие не называет, но известно, что среди них есть граждане Украины, сообщает Deutsche Welle.

В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank незаконно выведены 385 млн долларов США и 75 млн евро.

Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в офшоры в 2014—2015 годах — как правило, в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации. Таким образом, были украдены деньги украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков остались ни с чем.

В частности, через Meinl Bank вывели 38 млн долларов США из «Пивденкомбанка», 40 млн долларов США из «Терра Банка», 39,5 млн долларов США из «ВиЭйБи Банка», 62 млн евро из Городского коммерческого банка и 44 млн долларов США из банка «Киевская Русь».

Как сообщают СМИ, схема вывода денег следующая: банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцам офшорным компаниям. Поручительством этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который дает кредит,например, Meinl Bank. В итоге кредит не возвращается, и «гарантийные» средства с корсчета перечисляются другой офшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

Кроме Австрии расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками осуществляется и в Лихтенштейне. Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co.