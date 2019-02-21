Сегодня 21 февраля 2019 года, 14:22

Конкурс в ВС: семь кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

20 февраля 2019 года состоялось заседание Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе, во время которого рассматривался вопрос о поддержке решений коллегий Комиссии в рамках конкурса на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда в соответствии с абзацем третьим подпункта 4.10.8 пункта 4.10 раздела IV Регламента ВККС.

Положительные заключения получили следующие кандидаты:

- Елизавета Евграфова — кандидат на должность судьи КГС ВС;

- Лариса Ищук — кандидат на должность судьи КАС ВС;

- Андрей Калараш — кандидат на должность судьи КГС ВС;

- Ирина Компаниец — кандидат на должность судьи КАС ВС;

-Николай Русинчук — кандидат на должность судьи КГС ВС;

- Лариса Таций — кандидат на должность судьи КАС ВС;

- Василий Яремко — кандидат на должность судьи КГС ВС.

Об этом сообщается на портале судебной власти Украины.