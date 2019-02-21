С 2021 года все отделения банков должны стать инклюзивными

Новые правила лицензирования банков обязывают их сделать инклюзивными свои отделения, пишет FinClub.
С введением в действие нового положения о лицензировании все банки должны сделать помещения, где они обслуживают клиентов, доступными для маломобильных групп населения.
В течение 2019 года банки должны сделать инклюзивными минимум 50% всех своих отделений в Киеве и городах с населением более 300 тыс. человек, а также минимум 30% всех отделений, расположенных в других населенных пунктах.
В течение 2020 года такими должны стать все банковские отделения в Киеве и городах с населением более 300 тыс. человек, в течение 2021 года — отделения, расположенные во всех населенных пунктах.
Подтвердить соответствие отделения банка новым правилам должен специалист по вопросам технического осмотра зданий и сооружений, банк обязан разместить информацию о соответствующих условиях в месте, доступном для визуального восприятия клиентом.
Кнопка вызова работника банка должна находиться возле входа в помещение финучреждения.
Ознакомиться подробнее с нововведениями можно по ссылке.
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