Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 21 февраля 2019 года, 14:22

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

С 2021 года все отделения банков должны стать инклюзивными

21 февраля 2019 года Источник:Finclub

Новые правила лицензирования банков обязывают их сделать инклюзивными свои отделения, пишет FinClub.

С введением в действие нового положения о лицензировании все банки должны сделать помещения, где они обслуживают клиентов, доступными для маломобильных групп населения.

В течение 2019 года банки должны сделать инклюзивными минимум 50% всех своих отделений в Киеве и городах с населением более 300 тыс. человек, а также минимум 30% всех отделений, расположенных в других населенных пунктах.

В течение 2020 года такими должны стать все банковские отделения в Киеве и городах с населением более 300 тыс. человек, в течение 2021 года — отделения, расположенные во всех населенных пунктах.

Подтвердить соответствие отделения банка новым правилам должен специалист по вопросам технического осмотра зданий и сооружений, банк обязан разместить информацию о соответствующих условиях в месте, доступном для визуального восприятия клиентом.

Кнопка вызова работника банка должна находиться возле входа в помещение финучреждения.

Ознакомиться подробнее с нововведениями можно по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 8 (1104) от 19/02/19 Свежий номер

Гражданское право и процесс

№ 8 (1104)
Государство и юристы

Вернуть потраченное

Отрасли практики

Коллективное сознательное

Тема номера:

Первый встречный

Частная практика

Представительский класс

Архив голосованийVox Populi

Новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»…

качественно и эффективно регулирует отношения участников

реальных проблем не решает

окончательно нивелирует необходимость Хозяйственного кодекса Украины как правового акта

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ

От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum

IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом