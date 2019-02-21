Сегодня 21 февраля 2019 года, 12:52

У владельцев нерастаможенных авто на еврономерах есть два выхода

Владельцы автомобилей на еврономерах, которые не оформят украинскую регистрацию до 24 мая 2019 года, должны будут либо вывезти их из Украины, либо продать на запчасти.

Об этом на брифинге заявил замминистра финансов Сергей Верланов, говорится в статье на «Экономической правде».

Львиная доля владельцев «евроблях» по разным причинам не сможет растаможить свои авто.

«Что касается тех, кто не воспользуется правом растаможки, то мы видим две опции – это вывоз авто за пределы Украины и продажа на запчасти», – сказал г-н Верланов.

При этом он отмечает, что таможни способны обслужить все авто на иностранной регистрации, которые остаются в Украине.

«В дальнейшем мы не прогнозируем большого количества растаможки «евроблях». Относительно ввоза дополнительных авто – они будут и рынок сам отрегулирует, сколько таких транспортных средств нужно», – заявляет и.о. заместителя главы ГФС Виктор Кривицкий.

По его мнению, в течение льготного периода не растаможились только очень старые авто, потому что делать это было экономически нецелесообразно.

«Чтобы не нарушать режим, люди просто оставили их за пределами страны. Часть машин отдадут на разборку. Ажиотажа по растаможиванию не прогнозируем. Сейчас будет маленький провал, а потом все стабилизируется к определенному потоку, в котором будет нуждаться рынок», – подытожил он.