Сегодня 21 февраля 2019 года, 12:52

Россия создаст реестр лиц с игровой зависимостью

Букмекерские конторы и тотализаторы сформируют единый перечень граждан с игровой зависимостью. Размер их ставок ограничат или не будут принимать вовсе. Такой законопроект разрабатывает Минфин РФ.

Вносить игроманов в реестр будут на основании их личных заявлений. Также в единый перечень граждан с игровой зависимостью войдут недееспособные лица, имена которых внесли опекуны или попечители. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Уточняется, что граждане сами смогут решить, как именно ограничить себя в играх: частично, указав свой максимальный размер ставки, или ввести запрет – тогда ставки у них не будут принимать вовсе.

Реестр хотят вести на базе саморегулируемых организаций (СРО) игрового рынка. Предполагается, что они будут обмениваться между собой информацией для поддержания перечня в актуальном состоянии. Подать заявление об исключении из реестра игроман сможет только через год после внесения в него. Отмечается, что законопроект не распространяет свое действие на казино.

В Минфине пояснили, что меру по самоограничению граждан с игровой зависимостью предложили из-за роста числа обращений россиян с требованием запретить игорные заведения вне специальных зон.

В соответствии с законодательством сейчас казино могут работать только в специальных игорных зонах. Их в настоящее время пять (Краснодарский край, Приморье, Калининградская область, Сочи, Алтайский край), еще одна находится в стадии проектирования (Крым). При этом букмекерские конторы и тотализаторы функционируют по всей стране.

По мнению участников рынка, среди клиентов букмекерских контор и тотализаторов только 1–2% людей, имеющих игровую зависимость. Эксперты считают, что этот показатель выше.