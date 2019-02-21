Сегодня 21 февраля 2019 года, 12:52

Президент Украины Петр Порошенко получил награду в США

Президент Петр Порошенко во время рабочего визита в США получил награду «Международный государственный деятель» Совета по вопросам мировых дел Филадельфии. Об этом говорится на сайте Президента Украины.

«Я считаю это признанием наших совместных усилий. Я считаю это признанием прогресса, который мы сделали как украинская нация. Я считаю это символом единства и солидарности с Украиной со стороны американского народа, Конгресса и Администрации», - отметил Глава государства.

Президент отметил, что 20 февраля - день особого значения для каждого украинском, ведь пять лет назад была написана история украинским народом, который одержал победу над пророссийским антидемократическим режимом.

Глава государства процитировал слова президента США Авраама Линкольна о том, что «мы должны обеспечить, чтобы погибшие, те, кто отдал жизнь за то, чтобы мы могли жить свободно, не умерли напрасно».

«Кремль не может остановить стремление к восстановлению Советского Союза, а способы достижения этой цели являются такими же, какими они были при коммунистических правителях. Методы, использованные для Голодомора, красного террора и других преступлений, ярко демонстрируют ужасные масштабы пренебрежения Кремля к человеческой жизни и неуважения к гражданским правам и свобод», - сказал он. Президент подчеркнул, что за пять лет погибло 13 тыс. украинцев, систематически нарушаются права крымских татар и других украинских патриотов на оккупированных территориях, происходит опасная милитаризацию Крыма, а также многие украинские военнопленных.