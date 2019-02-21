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ГРС заявляет, что в 2018 году помогла сэкономить бизнесу 43,5 млрд грн

Государственные органы продолжают отчитываться по результатам своей работы за прошлый год. Так, 20 февраля с. г. состоялся публичный отчет председателя Государственной регуляторной службы Украины (ГРС) Ксении Ляпиной. Во время отчета была презентована информация об основных результатах деятельности ГРС относительно реализации государственной регуляторной политики, политики по вопросам надзора (контроля), лицензирования в сфере хозяйственной деятельности, а также вопросов дерегуляции хозяйственной деятельности в 2018 году.

Одним из важных направлений работы ГРС является обеспечение уменьшения вмешательства государственных органов в деятельность субъектов хозяйствования, устранение барьеров, в том числе административных, для ведения бизнеса. Разработчиками регуляторных актов являются органы государственной власти, ГРС в свою очередь выступает фильтром, и эффективность работы фильтра измеряется количеством актов, неодобрение которых предотвратило излишние затраты для бизнеса, очертила роль службы в обеспечении регуляторной политики Ксения Ляпина. Таким образом, в 2018 году ГРС предотвратила внедрение государственных актов, которые предусматривали почти 43,5 миллиардов гривен излишних расходов для субъектов хозяйствования путем принятия решений об отказе в согласовании соответствующих проектов регуляторных актов. Яркий пример — отказ ГРС в согласовании проекта Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» относительно создания условий для дистанционной торговли и детенизации расчетов в сфере торговли и услуг». Эффект от этого решения составил 15,9 миллионов гривен. Благодаря общим усилиям ГРС и общественности эти средства остались у бизнеса, подчеркнула Ксения Ляпина. Одна из ключевых задач ГРС, которую очертила Ксения Ляпина, — научить государственные органы и органы местного самоуправления мыслить категориями оценки выгод и затрат. Дело в том, что разработчики проектов регуляторных актов, осуществляя расчет расходов субъектов хозяйствования во исполнение требований регулирования, не сопоставляют размер этих расходов с возможными выгодами от внедрения регулирования, что делает невозможным объективную оценку адекватности и целесообразности проекта регуляторного акта. «Мы должны отсеивать излишние регуляторные требования», — резюмировала Ксения Ляпина.