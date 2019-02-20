Сегодня 20 февраля 2019 года, 18:39

ICAC подвел итог деятельности в 2018 году

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины (ICAC) подвел итог деятельности в 2018 году. Ежегодный отчет в новом формате был презентован председателем ICAC Николаем Селивоном 19 февраля с.г.

«Роль арбитража как способа разрешения споров постоянно увеличивается. Он становится, пожалуй, основным способом разрешения споров между субъектами предпринимательства, находящимися в разных государствах», — подчеркнул г-н Селивон. В то же время он отметил, что стагнация в мировой торговле привела к уменьшению нагрузки практические на все основные мировые арбитражные институты.

Среди основных событий для международного арбитража в Украине председатель МКАС назвал новое процессуальное законодательство, способствующие признанию Украины реально проарбитражным государством, а также принятия нового регламента МКАС при ТПП Украины.

Переходя к показателям работы за 2018 год, Николай Селивон рассказал, что за этот год было принято в производство 286 дел, рассмотрено — 198 (в 185 из которых вынесено решения, и в 13 — прекращено арбитражное рассмотрение). Большинство дел, как и в предыдущие годы, были связаны с договорами международной купли-продажи товаров, в том числе договорами поставки, и касаются нарушений контрактных обязательств по оплате товаров.

Сторонами по делам, принятым в производство в 2018 году, выступали представители 54 государств, при этом 41,1 % пришелся на страны Европы, еще 31,5 % — страны СНГ. В то же время, в абсолютном большинстве дел (91,4 % ) применялось право Украины. 80,3 % дел были рассмотрены в срок до 3 месяцев, ни одно из решений, вынесенных в 2018 году, не было отменено.