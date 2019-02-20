Сегодня 20 февраля 2019 года, 18:39

Как защитить инвестиции: юридический практикум ЮФ Evris и АО Barristers продолжает свою работу

О механизмах защиты инвестиций и актуальных проблемах, в том числе уголовно-правового характера, в ходе одной из сессий практикума рассказали юристы ЮФ Evris и АО Barristers, а также представители государственной власти и судебного сообщества.

Известно, что информационное поле стало сегодня мощным механизмом, чтобы обратить внимание на возможное давление или ущемление своих прав. Адвокат, управляющий партнер АО Barristers Алексей Шевчук рассказал о защите бизнеса и инвестиций с помощью медиа. Спикер считает, что любая компания должна иметь в штате журналиста или же иметь собственное СМИ. «Важно иметь информационные агентства, которые могут быстро стать источником важных месседжей», — подчеркнул спикер. Современные адвокаты также должны заниматься журналистикой, чтобы использовать этот статус там, где адвокату доступа нет.

Переходя к юридическим способам защиты бизнеса, Андрей Левковец, адвокат, партнер АО Barristers, отметил, что одним из инструментов защиты бизнеса в уголовных производствах является использование административной юрисдикции. «Инвестиционный климат в Украине все еще не имеет высокого уровня регулирования, в связи с чем существуют большие риски и угрозы для инвесторов и тех, кто хочет заняться бизнесом в Украине», — сказал спикер. По его мнению, наличие уголовного производства мешает работать бизнесу, так как правоохранительные органы могут объявить о подозрении, проводить обыски и конфискации. Давление может выражаться также в форме изъятия имущества предприятия (серверов, компьютеров), следствием чего является приостановление работы. Что касается сельскохозяйственных предприятий, то изымают сельхозтехнику или урожай. При этом часто бывает так, что уголовные производства открыты по формальным причинам и надуманным поводам. «Смелость» правоохранителей в проведении таких следственных действий объясняется тем, что обжалование незаконных действий во время обыска не предусмотрено уголовным процессуальным законодательством. Потому единственный выход из ситуации, по мнению спикера, — обращение в административный суд с иском о признании действий, бездействия и решений правоохранительных органов незаконными. У многих возникает вопрос: как административный суд связан с уголовным производством? «В соответствии с Кодексом административного судопроизводства, если есть основания полагать, что действия, бездействие или решения не подлежат обжалованию в рамках уголовного производства, они могут быть обжалованы в порядке административного судопроизводства. «Эта практика пока что является ноу-хау, и административные суды скептически относятся к ней и могут отказывать в принятии таких жалоб, поэтому при обращении ссылайтесь на практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по аналогичным делам как на главное основание для обращения и источник украинского законодательства», — дал практический совет г-н Левковец.

Эльвира Лазаренко, адвокат, ассоциированный партнер АО Barristers, привела пример из практики, как попытка экстрадиции может негативно повлиять на деятельность бизнеса. Как известно, экстрадиционная проверка касается лишь физических лиц — нерезидентов, в том числе собственников компаний с иностранными инвестициями. «Наш иностранный клиент — основатель IT-компании в Украине однажды был задержан правоохранителями и доставлен в районное отделение национальной полиции. После того, как мы узнали об инциденте и изучили все документы, стало известно, что в отношении нашего клиента в его стране вынесен заочный обвинительный приговор», — рассказала адвокат. «Прокурор не спешил ходатайствовать о выборе меры пресечения, а 60 часов с момента задержания уже истекали. Не теряя времени, мы обратились к следственному судье с заявлением об освобождении задержанного и получили удовлетворительный ответ», — продолжила спикер и лдобавила, что самым неприятным в ситуации был не факт задержания, а то, что сотрудники IT-компании, узнавшие о задержании, сообщили своим клиентам о закрытии компании и покинули рабочее место. Понятно, что в такой ситуации фирма понесла материальные потери.

Как бороться с рейдерскими захватами и какие пути выхода компании из сложившейся ситуации существуют — эти вопросы проанализировала в своем выступлении Юлия Стусова, старший юрист практики решения споров ЮФ Evris. Блокирование деятельности предприятия — один из способов захвата предприятия с целью выдвинуть свои требования и получить решение об их удовлетворении. «Собственники компаний во время блокирования работы несут экономические убытки и вынуждены идти на переговоры с захватчиками», — объяснила спикер. Формула успешной борьбы с рейдерством, по мнению юриста, — это работа с медиа и защита прав в судебном порядке.

«Если говорить о статистике Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда (КГС ВС) в корпоративных спорах за 2018 год, то, по словам Олеси Лукомской, представителя КГС ВС, было рассмотрено 596 дел. По 302 спорам судебные решения оставлены без изменений — это свидетельствует о том, что более-менее практика по корпоративным спорам сформирована. По 12 спорам были приняты новые решения. Около 50% корпоративных споров касались признания недействительными решений общих собраний юридических лиц.

«При обращении с иском о признании недействительным решения общего собрания нужно детализировать, какое именно корпоративное право нарушено тем или иным деянием», — обратила внимание г-жа Лукомская. По ее словам, обжалование решений — это наиболее распространенная категория дел. Также часто в суд обращаются миноритарные акционеры с иском о несообщении им о дате и месте проведения общего собрания. Позиция обществ такова следующая: голоса миноритариев не учитываются, так как размер пакета их акций не позволяет влиять на решения. Но такая практика неправильная, считает спикер, поскольку участие не может ограничиваться лишь количеством голосов, миноритарный акционер имеет право выразить свою точку зрения или предоставить какие-либо документы.

Иван Лищина, уполномоченный по делам ЕСПЧ, отметил, что одним из видов посягательств на собственность стоит считать вмешательство государства в результаты приватизации. Существует немало дел разных иностранных компаний, касающихся вопросов, когда государство считает, что собственность была приватизирована незаконно, вследствие чего проводятся длительные разбирательства и проверки, кому и на каком основании передавалось имущество. «Когда дело касается участия государства, стоит говорить не о стандартном гражданско-правовом споре. Дело приобретает элемент конституционного права. Спикер посоветовал ознакомиться с практикой иностранных арбитражей и ЕСПЧ, ведь логика и аргументация принятых решений по аналогичным делам может стать основой для украинских судов.

Дмитрий Гронь, старший юрист практики корпоративного права та M&A ЮФ Evris, в своем докладе рассказал о нескольких способах формирования корпоративного иммунитета против рейдерских захватов. В качестве превентивных мер он обозначил деление бизнеса на операционные компании и компании-активодержатели. «Таким образом, происходит диверсификация рисков рейдерского захвата: операционная компания берет на себя все операционные риски, а ценные активы остаются на «чистой» компании-активодержателе», – обозначил г-н Гронь.