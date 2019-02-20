Сегодня 20 февраля 2019 года, 17:07

Представители Минфина и ГФС подвели итоги растаможивания авто на еврономерах

Сегодня состоялся пресс-брифинг заместителя министра финансов Украины Сергея Верланова и и.о. заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины Виктора Кривицкого «Итоги растаможивания авто на иностранной регистрации».

«Мы находимся на заключительном этапе урегулирования ситуации с ввозом и использованием в Украине автомобилей с негосударственной регистрацией», — сообщил Сергей Верланов, открывая мероприятие.

Напомним: Верховной Радой Украины в 2018 году приняты законодательные акты, которыми усилен контроль за перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах, и снижен акцизный налог на их растаможивание. При этом для владельцев таких авто с 25 ноября 2018 года введен льготный период при переоформлении в течение 90 дней. Таким образом, действие этого периода завершается 22 февраля с.г.

Заместитель министра финансов сообщил, что по информации Государственной фискальной службы Украины на дату наступления льготного периода в Украине находилось порядка 640 тыс. авто, которые попадали под действие нормативных актов.

«Разрабатывая и принимая данные законы, мы преследовали две основные цели. Первая — провести таможенную очистку и позволить использовать автомобили на законных основаниях. Вторая — прекратить злоупотребления правами по использованию незарегистрированных в Украине транспортных средств», — акцентировал внимание г-н Верланов.

Он напомнил, что с 23 февраля по 23 марта 2019 года будет действовать общий режим растаможивания автомобилей по полной акцизной ставке. И уже с 24 мая с.г. к тем автовладельцем, которые не исполнили таможенные формальности, будут применяться штрафные санкции.

По словам Сергея Верланова, с 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019 года возможностью, предложенной законодателем, воспользовались около 124 тыс. автовладельцев. При этом он напомнил, что все поступления от процедуры, а это более 7 млрд грн, направляются в Пенсионный фонд Украины.

«22 февраля с.г. все таможни будут работать до 24.00, и все декларации, поданные автовладельцами до окончания граничного срока действия льготного периода и надлежащим образом оформленные, будут обработаны и оформлены таможенными органами», — сообщил и.о. заместителя председателя ГФС Виктор Кривицкий. По его словам, только 19 февраля таможенные формальности прошли порядка 9 тысяч автомобилей.

Более детально рассказывая о штрафных санкциях, он сообщил, что максимальный размер штрафа составит 170 тыс. грн при растаможивании автомобиля после 23 мая 2019 года, а также от 850 до 15 тыс. грн составит административный штраф, налагаемый уже правоохранительными органами.

Отвечая на вопросы журналистов, Сергей Верланов сообщил, что было принято решение не продолжать льготный период, поскольку все автовладельцы имеют возможность использовать его преференции.