Сегодня 20 февраля 2019 года, 17:07

Правила инвестирования в украинский бизнес обсудили на практикуме ЮФ Evris и АО Barristers

Инвестирование в бизнес являет собой сложный процесс, требующий особый подход к его воплощению в Украине. Поэтому площадкой для обсуждения дискуссионных и спорных вопросов стал юридический практикум «Инвестиционная азбука «KNOW HOW». Курс на 2019» организованный ЮФ Evris и АО Barristers, в котором взяли участие, как сами юристы, так и представители государственных органов.

С приветственным словом выступили партнер, руководитель практики налогового права ЮФ Evris Андрей Реун, и Вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Ростислав Коробка. «В Украине много проблем связанных с инвестиционной деятельностью, потому уже более двух лет ведутся дискуссии о создании единого налогового органа путем объединения Службы безопасности Украины, прокуратуры и налоговой полиции, который осуществлял бы налоговый контроль украинского бизнеса», начал рассказывать о проблематике г-н Коробка. Спикер продолжил, что на законодательном уровне все еще не урегулирован рынок земли, что влечет отпугивание инвесторов, тем самым негативно влияя на бизнес климат в целом.

Чем интересна для бизнеса деятельность Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) и как вновь созданный орган способствует защите инвестиций, рассказал председатель АРМА Антон Янчук. По словам спикера, с развитием экономических отношений появляются новые типы активов, на которые не возможно лишь наложить арест. Эти объекты нуждаются в управлении ими, дабы не утратить свою экономическую стоимость и функциональность, речь идет в частности о предприятиях.

Г-н Янчук обратил внимание на одну из важных опций для бизнеса в части сохранения арестованных средств и их приумножения, которую может предоставить АРМА. «С целью розыска имущества в пределах глобальной цели защиты права собственности, АРМА может быть партнером бизнесу, но при условии открытия уголовного производства и обращения к правоохранительным органам с соответствующим запросом. АРМА помогает обезопасить имущество, если оно претерпевает противоправные посягательства со стороны третьих лиц или правоохранительных органов, особенно такая защита интересна бизнесу, когда идет речь об управлении денежными средствами», — рассказал докладчик. Известно, что когда деньги, находящиеся на банковском счету арестованы, банк не имеет право с ними работать, соответственно проценты на деньги не насчитываются, за исключением, когда арестованные средства передаются в управление АРМА. На сегодня, как отметил г-н Янчук, депозитный портфель АРМА из арестованных средств насчитывает 150 млн. грн. за 2018 год, на которые уже насчитано 16 млн. грн. процентов. «Когда средства перемещаются с банковского счета на депозитный счет АРМА, на них насчитываются проценты до тех пор, пока не закончится уголовное производство. Если оно завершается специальной конфискацией, все средства и проценты засчитываются в бюджет государства, а если уголовное производство заканчивается оправдательным приговором, средства и проценты возвращаются собственнику», — повествовал спикер.

Какие же особенности инвестирования в Украину и базовые корпоративные инструменты, которые необходимы при инвестировании рассказал партнер, руководитель практики корпоративного права М&А ЮФ Evris Сергей Бенедисюк. «Самыми распространенными корпоративными формами для иностранных инвесторов являются общество с ограниченной ответственностью и представительство, ключевые отличия которых — скорость регистрации и расходы на регистрацию и структура управления (в пользу общества с ограниченной ответственностью), при этом процедура трудоустройства иностранцев в представительстве проще, так как она не требует соответствующего разрешения», — объяснил юрист.

Также инвесторам стоит обратить внимание на налоговую составляющую. Андрей Реун отметил, что если создавать общество, то можно выбрать упрощенную или общую систему налогообложения. Г-н Бенедисюк добавил, существует мнение, что для компании владеющей активами приемлемой формой является акционерное общество, но стоит отметить, что в этом случае нет возможности выхода акционера и требования компенсации. Андрей Реун обратил внимание, что иностранный инвестор должен учитывать, что общая ставка НДС составляет 18%. Сельскохозяйственные производители могут платить единый налог как плательщики четвертой группы и независимо от прибыли, налог уплачивается с площади земель, используемых в своей хозяйственной деятельности. Вместе с тем, в отличие от других налогоплательщиков единого налога, сельскохозяйственные производители ранее были освобождены от уплаты налога на репатриацию. Также некоторые проценты, которые уплачиваются с Украины нерезидентам, могут облагаться налогом на доходы нерезидентов по ставке 5% и в этом случае не нужно доказывать, что нерезидент является бенефициарным собственником компании.