Сегодня 20 февраля 2019 года, 17:07

Следственные действия по требованию адвоката — тема лекции Владимира Рудниченко

Об инициировании следственных действий адвокатом для сбора доказательств защиты и судебной практике следственных судей рассказал слушателям Legal High School Владимир Рудниченко, советник МЮФ Integrites.

Как отметил лектор, статья 223 УПК Украины дает определение следственных действий и излагает их перечень. При этом лектор указал, что УПК не предусматривает понятия «процессуальное действие».

Лектор подчеркнул, что в соответствии с УПК сторона защиты может выйти с ходатайством о совершении каких-либо процессуальных действий. Во время досудебного расследования следователь, прокурор обязаны рассмотреть такое ходатайство в течение не более трех дней с момента подачи и удовлетворить его при наличии соответствующих оснований.

Владимир Рудниченко напомнил, что позиция Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) в этом вопросе однозначна: «Пунктом 7 части 1 статьи 303 УПК Украины предусмотрено право на обжалование постановления об отказе в удовлетворении ходатайства о проведении следственных (розыскных) действий, негласных следственных (розыскных) действий, а не каких-либо процессуальных действий, для проведения которых участник уголовного судопроизводства вносил ходатайство следователю. Учитывая указанное, следственные судьи обоснованно отказывают в открытии производства, если жалоба обусловлена принятием постановления об отказе в проведении действий, которые не могут быть отнесены к категории следственных (розыскных) действий».

Анализируя судебную практику, Владимир Рудниченко перечислил основные причины удовлетворения жалоб об отказе в удовлетворении ходатайства:

1) вывод следственного судьи о том, что отказ в удовлетворении ходатайства нарушает обязанность следователя выявить как изобличающие подозреваемого обстоятельства, так и оправдывающие его;

2) нарушение следователем, прокурором предписаний УПК Украины о порядке рассмотрения ходатайства;

3) нарушение следователем, прокурором предписаний УПК Украины, регламентирующих процессуальный статус сторон;

4) необоснованность отказа следователя в удовлетворении ходатайства о проведении следственного действия.

5) нарушение процессуальных прав подозреваемого или потерпевшего вследствие отказа в удовлетворении ходатайства;

6) фактическое отсутствие обстоятельств, на основании которых следователем отказано в удовлетворении ходатайства стороны;

7) совершение в уголовном производстве действий по исследованию предмета преступления;

8) несоответствие постановления следователя требованиям УПК Украины.

Впрочем, в жалобе на постановление следователя об отказе в проведении следственных действий может быть отказано. Основные причины отказа, по словам лектора, следующие:

1) отсутствие правовых оснований для удовлетворения следователем ходатайства стороны защиты или потерпевшего;

2) отсутствие доказательств в подтверждение изложенных в жалобе обстоятельств;

3) недостатки жалобы, которые делают невозможным правовую оценку обоснованности требований;

4) неподтверждение обстоятельств, на которые ссылается жалобщик, в ходе судебного заседания;

5) отсутствие предмета обжалования на время рассмотрения жалобы следственным судьей.

Обобщая изложенное, лектор отметил, что правовая природа таких производств, осуществляемых следственным судьей, предполагает необходимость проверки не только соблюдения процессуального порядка рассмотрения ходатайств о проведении следственных действий, но и оценки таких ходатайств на предмет целесообразности осуществления следственных (розыскных) действий, в том числе проведения допроса.

По мнению спикера, неконкретное решение следственного судьи об обязательстве совершения следственных действий по результатам рассмотрения жалобы никак не поможет в сборе доказательств — обязательно должен быть указан срок, в течение которого следует осуществить такие действия.