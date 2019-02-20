Сегодня 20 февраля 2019 года, 17:07

Действия защитника во время допроса клиента — тема лекции Дениса Овчарова

Денис Овчаров, советник Lavrynovych & Partners Law Firm, отметил, что подготовка к допросу должна начинаться при первых признаках проявления интереса правоохранительных органов к вашему клиенту. Он считает, что более выигрышная позиция — самому инициировать встречу с правоохранителями, чтобы визит оперативников не застал вас врасплох.

Важным аспектом подготовки, по мнению лектора, является определение с клиентом, применять ли статью 63 Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя. Но это возможно лишь в случае, если вы уверены, что никаких других доказательств (документов) против клиента у следователя нет. При наличии таких документов статью 63 стоит применять, когда клиент не готов к допросу.

Исходя из собственного опыта, Денис Овчаров считает, что показания во время допроса есть смысл давать только топ-менеджерам компании, а рядовым сотрудникам лучше хранить молчание.

Подготовка клиента к допросу начинается с установления доверительных отношений между адвокатом и клиентом. По мнению лектора, для этого требуется определенное время, поэтому с клиентом желательно встретиться за день до допроса и поработать несколько часов, а потом еще раз встретиться непосредственно перед допросом, чтобы прояснить возникшие вопросы и поведение во время форс-мажорных обстоятельств. Лектор не советует говорить о форс-мажоре накануне допроса, чтобы не испугать клиента.

В числе методов подготовки к допросу — интервьюирование с последующим анализом ситуации; допрос клиента с позиции следователя с последующим анализом ситуации; разработка тактики и стратегии поведения на допросе (если в связи с особенностями психотипа клиента допрос может больше навредить, следует руководствоваться статьей 63 Конституции).

В чем состоят функции адвоката в процессе допроса? Денис Овчаров считает, что адвокат должен в первую очередь обеспечить клиенту чувство защищенности, фиксировать тем или иным способом показания клиента, оказывать противодействие незаконному психологическому давлению со стороны допрашивающего, а также контролировать эмоциональное состояние допрашиваемого. Лектор подчеркнул, что адвокату не следует говорить больше своего клиента — общаться со следователем должен сам клиент.

После завершения допроса работа адвоката не заканчивается. Поскольку допрос может быть не последним, нужно провести анализ ошибок, допущенных во время его проведения, определить риски, которые возникли вследствие открытия информации, спрогнозировать последствия открытия информации; по возможности — исправить допущенные ошибки.