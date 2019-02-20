Сегодня 20 февраля 2019 года, 15:34

Действия адвоката во время обыска — в центре внимания слушателей Legal High School

О том, как эффективно подготовить клиента к обыску, рассказал слушателям Legal High School Денис Овчаров, советник Lavrynovych & Partners Law Firm. Он начал лекцию с вопроса о том, нужно ли вообще готовить клиента к обыску и в чем именно состоит такая подготовка. Под клиентом в данном случае понимается компания, а не физическое лицо.

Денис Овчаров считает, что первейшая задача адвоката — сохранить бизнес-процессы компании, а подготовка к обыску должна начинаться тогда, когда компания-клиент попадает в поле деятельности правоохранительных органов.

Если клиент не предоставляет правоохранительным органам никаких документов и игнорирует вызовы на допрос, вероятность обыска в компании очень высока. С другой стороны, если документы изъяты во время обыска, их вернут, а если они истребуются в порядке статьи 93 УПК Украины, их возврата ждать не приходится.

Кроме документов во время обыска правоохранители ищут и другие носители информации, хотя, по словам лектора, он не слышал о прецедентах, когда информация из мобильного телефона фигурировала как доказательство в суде.

По мнению лектора, обыск — это стресс не только для клиентов, но и для адвокатов. Далеко не каждый адвокат способен «расслабиться и получать удовольствие» в среднем в течение 8–72 часов. Но если клиент никому ничего не должен в конечном итоге, то адвокат работает в этих сложных и стрессовых условиях ради получения гонорара. В таком случае ошибки адвоката — повод для снижения оплаты или отказа в оплате вообще.

Денис Овчаров назвал слушателям Legal High School основные ошибки, которые может допустить адвоката во время обыска: отсутствие должным образом оформленных полномочий, несвоевременное прибытие на обыск, выезд к незнакомому клиенту, отсутствие группы поддержки, концентрация внимания только на клиенте, переход на личности при общении с правоохранителями, пассивная позиция адвоката, проявление симпатии к следователю, допущение унижения клиента. По ходу изложения лектор давал советы, как таких ошибок избежать.

Как можно нивелировать результаты обыска? Лектор напомнил слушателям, что согласно статье 87 УПК Украины доказательства, полученные в результате существенного нарушения прав и свобод человека, гарантированных Конституцией и законами Украины, международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также любые другие доказательства, полученные благодаря информации, собранной с нарушением прав и свобод человека, являются недопустимыми.

Лектор привел исчерпывающий перечень оснований, по которым протокол обыска может быть признан недопустимым доказательством, и проиллюстрировал эти тезисы примерами из судебной практики, в том числе позициями ЕСПЧ и КСУ относительно признания протокола обыска недопустимым доказательством.

Он рассказал слушателям Legal High School о действиях адвоката по защите имущества клиента в случае проведения обыска, а также ознакомил с тактикой возврата изъятого во время обыска имущества и судебной практикой по этому вопросу.