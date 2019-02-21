Народные депутаты завершили рассмотрение поправок к проекту избирательного кодекса

На следующей неделе планируется провести заключительное заседание парламентской рабочей группы по рассмотрению поправок к новому избирательному кодексу. Об этом в комментарии «РБК-Украина» сообщил заместитель главы комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, член рабочей группы по разработке избирательного кодекса, народный депутат Игорь Попов.
По его словам, народные депутаты уже завершили рассмотрение поправок к кодексу.
«Поправки уже все пройдены, просто некоторые были подвешены на технических моментах. Сейчас рабочей группе осталось провести только два заседания. На одном будут рассмотрены технические моменты, которые мы не проговорили, они разбросаны по всему тексту. Это мы сделаем буквально послезавтра. На следующей неделе рассмотрим переходные положения в избирательный кодекс», — сообщил г-н Попов.
Напомним: в начале февраля глава подкомитета по вопросам выборов и референдумов комитета по вопросам правовой политики и правосудия Верховной рады Александр Черненко рассказал, что рабочая группа почти закончила рассмотрение поправок к избирательному кодексу.
Как сообщалось ранее, рабочая группа планирует завершить рассмотрение поправок к проекту нового избирательного кодекса до конца 2018 года.
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