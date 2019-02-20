Сегодня 20 февраля 2019 года, 18:39

Какие факторы сдерживают антикорруционный прогресс Украины?

Недавно стали известны результаты рейтинга стран мира по показателю распространенности коррупции в государственном секторе — Индекса восприятия коррупции (он рассчитан по методике международной неправительственной организации Transparency International) за 2018 год.

Согласно данным этого глобального исследования, опубликованным на сайте Transparency International Ukraine, по итогам прошлого года Украина получила 32 балла (на два больше, чем в 2017-м) из 100 возможных, поднявшись с 130-го на 120-е место в рейтинге, состоящем из 180 позиций. Впрочем, среди своих государств-соседей мы смогли обойти только Российскую Федерацию (у нее 28 баллов и 138-е место). Рост показателей Украины состоялся, в частности, благодаря оценке ситуации со стороны бизнеса. Об этом свидетельствует анализ исследований, на основе которых рассчитывали индекс. «Положительное влияние оказали введение процедуры автоматического возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), расширение сфер деятельности систем ProZorro и «ProZorro.Продажи» и деятельность института бизнес-омбудсмена. Transparency International Ukraine отмечает частичное выполнение рекомендаций на 2018 год относительно создания ВАС. Украина приняла соответствующее законодательство, но полноценный запуск Высшего антикоррупционного суда перенесен на 2019 год. Однако большинство рекомендаций были проигнорированы властью», — сообщается на сайте Transparency International Ukraine. В числе главных претензий данной организации к украинским власть имущим значится следующее: вместо прекращения неконструктивного публичного противостояния между правоохранительными органами Украины общественность стала свидетелем его обострения. Давление на активистов и журналистов так и не прекратилось. Не созданы условия для «перезапуска» Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Не был усилен инструментарий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а Служба безопасности Украины и Нацполиция не избавились от функции борьбы с экономическими преступлениями. «Влияние со стороны этих силовиков на бизнес остается весомым, а Служба финансовых расследований не создана до сих пор», — констатируют в Transparency International Ukraine, отмечая, что прогресс последних лет был обеспечен главным образом за счет реформ, начатых еще в 2014 году. При этом одним из главных сдерживающих факторов антикоррупционного прогресса Украины в международной организации называют недостаток политической воли.

О том, что реализацию антикоррупционных инициатив в Украине тормозит отсутствие пресловутой политической воли, говорят и эксперты, к которым мы обратились за комментариями. Подробнее читайте в материале «Средь бела дна» в свежем выпуске «ЮП».