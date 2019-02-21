Сегодня 21 февраля 2019 года, 11:22

Названа сумма, поступившая в бюджет в связи с растаможиванием авто на еврономерах

С ноября прошлого года проведено таможенное оформление 71 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией, которые заехали на территорию Украины. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Государственной фискальной службы Украины Виктор Кривицкий.

Он сообщил, что от растаможивания этих автомобилей госбюджет получил 4,481 млрд грн.

Напомним: за время действия законов о льготных ставках на растаможивание автомобилей с иностранной регистрацией в государственный бюджет поступило 7,67 млрд грн. По данным Минфина, по состоянию на ноябрь прошлого года в Украине находилось 640 тыс. автомобилей, которые попадали под действие закона о льготном растаможивании. С 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019 года проведено таможенное оформление 123,9 тыс. автомобилей на еврономерах.

Отметим, что 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.