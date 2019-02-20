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Назначен временный и.о. руководителя аппарата Антикоррупционного суда

20 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Государственной судебной администрацией Украины принято решение о назначении временно исполняющего обязанности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда до назначения руководителя аппарата этого суда в соответствии с процедурами, определенными законодательством о государственной службе.

Приказом ГСА от 19 февраля 2019 года №56/к временно исполняющим обязанности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда назначен Алексей Жуков, сообщает портал судебной власти Украины.

Г-н Жуков с 28 марта 2018 года занимает должность заместителя начальника управления по вопросам объектов государственной собственности — начальника отдела администрирования недвижимым имуществом ГСА.

Биографическая справка:

Алексей Жуков родился 5 декабря 1978 года в Киеве.

В 2006 году получил высшее образование в Киевском национальном университете внутренних дел по специальности «Правоведение». В 2011 году получил квалификацию магистра по специальности «Правоведение» в Киевском национальном университете внутренних дел.

Общий трудовой стаж составляет более 19 лет, стаж государственной службы — свыше 15 лет.

С марта 2018 года он занимал должность в Государственной судебной администрации Украины.

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