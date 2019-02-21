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Система бесплатной правовой помощи анонсирует расширение услуг

21 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Украинская система предоставления бесплатной правовой помощи – один из самых успешных социальных проектов Министерства юстиции Украины, правительства и международных партнеров. О достижениях системы БПП в прошлом году и приоритетах на этот год говорилось в рамках панельной дискуссии «Минюст и международные партнеры — воплощаем изменения вместе. Результаты 2018», передает сайт министерства.

«Система БПП продолжает свое развитие по четырем приоритетным направлениям: упрощение доступа к правовой помощи путем обеспечения равенства и инклюзивности, развитие внутренних и внешних механизмов обеспечения качества БПП, улучшение правовой способности общин и инновационность», — отметил директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексей Бонюк.

Задача на 2019 год — совершенствование территориальной и внутренней структуры системы БПП, имплементация результатов функционального анализа.

«В этом году также будут внедряться новые проекты, которые создадут предпосылки внедрения в системе БПП новых сервисов. Речь идет о медиации по делам несовершеннолетних, создании независимых провайдеров БПП на базе юридических клиник», — рассказал Алексей Бонюк.

Так, на базе системы предоставления БПП будет реализовываться пилотный проект «Программа восстановления для несовершеннолетних, подозреваемых в совершении преступления». Совсем скоро заработает Бюро правовой помощи на базе юридической клиники «Pro bono» Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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