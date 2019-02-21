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Известный банк покидает Россию из-за обвинений в отмывании денег

21 февраля 2019 года Источник:Pravo.ru

Danske Bank покидает Россию после обвинений в отмывании денег. Кредитная организация закрывает филиалы в России и странах Прибалтики после того, как ее обвинили в отмывании денег через эстонское отделение банка, пишет Pravo.ru.

Исключение будет сделано только для сервисного центра в Литве, который пока продолжит свою работу. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте банка.

Ранее в феврале финансовая инспекция Эстонии (FSA) предписала закрыть местный филиал Danske Bank. Основанием послужили выявленные нарушения в работе банка. В 2018 году кредитную организацию обвинили в содействии легализации сомнительных доходов, а эстонская прокуратура начала расследование.

В Danske Bank тогда признали, что клиентам-нерезидентам в эстонском филиале проводили подозрительные трансакции, а главный исполнительный директор банка Томас Борген покинул свой пост.

Осенью 2018 года банк также провел собственное расследование. Оно показало, что сомнительные операции со средствами нерезидентов проводили в 2007—2015 годы, а их пик пришелся на 2013 год. В Financial Times сообщалось со ссылкой на предварительные данные проверки, что тогда из России и стран постсоветского пространства через эстонский филиал банка прошло 30 млрд долларов США, а всего в указанный период — около 230 млрд долларов США.

Сейчас власти Эстонии, Франции и ряда других стран проводят собственные расследования в отношении банка.

Danske Bank — крупнейший и старейший коммерческий банк Дании, его филиалы работают в 16 странах мира, в России располагались два офиса — в Москве и Санкт-Петербурге.

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