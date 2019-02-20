Сегодня 20 февраля 2019 года, 15:34

Наследницей богатства миллионера Карла Лагерфельда стала кошка

Журналисты выяснили, кому достанется многомиллионное состояние всемирно известного кутюрье Карла Лагерфельда, который скончался 19 февраля 2019 года на 86-м году жизни. Наследником станет любимая кошка кутюрье по кличке Шупетт, передает UBR.

История любви животного и Карла началась в 2011 году, когда ему на Рождество подарили котенка. С тех пор Шупетт неоднократно принимала участие в различных рекламных кампаниях, также модельер посвятил своему питомцу книгу. В честь Шупетт кутюрье разработал несколько аксессуаров, в том числе брелоки и сумки с преобладанием черного и белого цветов. У кошки есть свои странички в социальных сетях. В Instagram на нее подписаны около 155 тысяч человек.

«Немецкий кутюрье безгранично восхищался своим питомцем. Настолько, что хотел оставить ей свое состояние», — отмечают журналисты.

В интервью журналу New York Magazine Лагерфельд сообщил, что Шупетт благодаря рекламным контрактам заработала в 2014 году около 3 млн долларов США.

Кутюрье не был женат, у него не было детей. «Если у вас нет детей, вы можете оставить наследство кому угодно», — отметил вице-президент Высшего совета нотариусов Дэвид Амброзиано. С другой стороны, наследство, согласно французским законам, может быть передано только физическому или юридическому лицу, животные не имеют права на это.

«Французское законодательство рассматривает животное как движимое имущество, вещь. На самом деле в этом случае кошка является частью наследства», — говорит Амброзиано. Впрочем, обойти законодательные препоны несложно. Нужно лишь определить в качестве наследника человека-попечителя, установив требования по целевому расходованию средств.

Напомним, что Карл Лагерфельд, который в течение 36 лет был художественным директором дома моды Chanel, умер во вторник утром, 19 февраля, на 86-м году жизни. Он болел в течение уже нескольких месяцев, а в понедельник вечером был срочно госпитализирован.