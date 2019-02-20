Сегодня 20 февраля 2019 года, 15:34

Генпрокурор рассказал, где находятся большинство подозреваемых в расстрелах на Майдане

Следствие установило 66 исполнителей, которые подозреваются в убийствах активистов на Майдане, из них 46 сбежали в РФ, остальные находятся под стражей.

Об этом 20 февраля 2019 года, в пятую годовщину гибели Небесной сотни, написал в Facebook Генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, ГПУ в 2019 году фактически завершила следствие в отношении тех, кто отдал преступные приказы, которые привели к убийствам и ранений на Майдане.

Генпрокурор рассказал, что комиссия экспертов исследовала 988 томов материалов следствия и пришла к выводу: гибель и ранения участников Майдана «находятся в прямой причинной связи» с решениями и действиями экс-президента Виктора Януковича.

Также, говорит глава ГПУ, комиссия признала, что к трагическим последствиям привели преступные приказы экс-главы СБУ Александра Якименко и его подчиненных Тоцкого, Ганжи, Потиевского, Щеголева, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и его подчиненных Шуляка, Конопляника, Миколенко, министра обороны Павла Лебедева и экс-начальника Генштаба Владимира Заманы.

«Как Генпрокурор гарантирую, что это важнейшее дело современной Украины пойдет на ознакомление защиты и в суд сразу после решения Верховной Рады о продлении процедуры заочного осуждения», — подчеркивает г-н Луценко.