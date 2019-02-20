Парламентарии предлагают ввести прогрессивную шкалу НДФЛ

В Украине хотят радикально изменить систему начисления суммы налога на доходы физлиц (НДФЛ). 19 февраля с.г. группа из четырех внефракционных депутатов внесла в Верховную Раду Украины законопроект №10066, предлагающий установить в стране прогрессивную шкалу налога с привязкой к прожиточному минимуму.
Если коллеги поддержат эти инициативы, вместо «плоских» 18%, которые платят украинцы с каждой гривны своей зарплаты, государство (с учетом нынешнего показателя прожиточного минимума 1853 грн.) будет требовать с них:
0% – менее 1853 грн,
5% – от 1853 до 5,6 тыс. грн,
15% – от 5,6 тыс. до 18,5 тыс. грн,
18% – от 18,5 тыс. до 37 тыс. грн,
22% – от 37 тыс. до 92,5 тыс. грн.
27% – от 92,5 тыс. до 185 тыс. грн,
33% – от 185 тыс. до 555 тыс. грн,
40% – от 555 тыс. до 925 тыс. грн,
48% – свыше 925 тыс. грн.
Разумеется, при пересмотре показателя прожиточного минимума тарифная сетка будет автоматически меняться.
Авторы документа уверены, что такой подход более корректен с точки зрения социальной справедливости, и вспоминают о европейской практике. К примеру, как пишут они в пояснительной записке, во Франции богатые граждане платят 75% от получаемого дохода, в Канаде — 50%, а в Норвегии — 39%. Правда, забывают добавить, что «драконовские» налоги нередко вынуждают толстосумов менять страну проживания и паспорта.
Предусматривается, что дивиденды должны облагаться по ставке, аналогичной НДФЛ.
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