Сегодня 20 февраля 2019 года, 15:34

Парламентарии предлагают ввести прогрессивную шкалу НДФЛ

В Украине хотят радикально изменить систему начисления суммы налога на доходы физлиц (НДФЛ). 19 февраля с.г. группа из четырех внефракционных депутатов внесла в Верховную Раду Украины законопроект №10066, предлагающий установить в стране прогрессивную шкалу налога с привязкой к прожиточному минимуму.

Если коллеги поддержат эти инициативы, вместо «плоских» 18%, которые платят украинцы с каждой гривны своей зарплаты, государство (с учетом нынешнего показателя прожиточного минимума 1853 грн.) будет требовать с них:

0% – менее 1853 грн,

5% – от 1853 до 5,6 тыс. грн,

15% – от 5,6 тыс. до 18,5 тыс. грн,

18% – от 18,5 тыс. до 37 тыс. грн,

22% – от 37 тыс. до 92,5 тыс. грн.

27% – от 92,5 тыс. до 185 тыс. грн,

33% – от 185 тыс. до 555 тыс. грн,

40% – от 555 тыс. до 925 тыс. грн,

48% – свыше 925 тыс. грн.

Разумеется, при пересмотре показателя прожиточного минимума тарифная сетка будет автоматически меняться.

Авторы документа уверены, что такой подход более корректен с точки зрения социальной справедливости, и вспоминают о европейской практике. К примеру, как пишут они в пояснительной записке, во Франции богатые граждане платят 75% от получаемого дохода, в Канаде — 50%, а в Норвегии — 39%. Правда, забывают добавить, что «драконовские» налоги нередко вынуждают толстосумов менять страну проживания и паспорта.

Предусматривается, что дивиденды должны облагаться по ставке, аналогичной НДФЛ.