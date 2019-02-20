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Сегодня 20 февраля 2019 года, 13:59

Нотариусы выйдут завтра на митинг и не будут оказывать услуги

25 февраля 2019 года состоится акция мирного протеста нотариусов «Нотариат против коррупционных и рейдерских схем». Об этом сообщает Нотариальная палата Украины.

Начало в 10.00, возле здания Кабинета Министров Украины (ул. Грушевского, 12/2, г.Киев).

Акция организуется Нотариальной палатой Украины в связи с критической ситуацией, сложившейся в нотариате.

«Разрушительные законодательные инициативы и ряд изменений в сфере государственной регистрации негативно влияют на профессию нотариуса, угрожают правам человека и гражданина, верховенству права и демократии», — отмечают организаторы.

Подчеркиваем, что акция не содержит политического подтекста.

Нотариусы, которые не смогут принять непосредственное участие в мирном собрании, смогут присоединиться к акции другим способом — не будут работать в течение всего дня 25 февраля с.г. Соответствующее объявление будет размещено на офисах нотариусов.

НПУ также приглашает присоединиться к акции журналистов, представителей общественных организаций и всех неравнодушных граждан.