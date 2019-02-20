25 февраля 2019 года состоится акция мирного протеста нотариусов «Нотариат против коррупционных и рейдерских схем». Об этом сообщает Нотариальная палата Украины.
Начало в 10.00, возле здания Кабинета Министров Украины (ул. Грушевского, 12/2, г.Киев).
Акция организуется Нотариальной палатой Украины в связи с критической ситуацией, сложившейся в нотариате.
«Разрушительные законодательные инициативы и ряд изменений в сфере государственной регистрации негативно влияют на профессию нотариуса, угрожают правам человека и гражданина, верховенству права и демократии», — отмечают организаторы.
Подчеркиваем, что акция не содержит политического подтекста.
Нотариусы, которые не смогут принять непосредственное участие в мирном собрании, смогут присоединиться к акции другим способом — не будут работать в течение всего дня 25 февраля с.г. Соответствующее объявление будет размещено на офисах нотариусов.
НПУ также приглашает присоединиться к акции журналистов, представителей общественных организаций и всех неравнодушных граждан.
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