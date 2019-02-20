Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 февраля 2019 года, 13:59

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Нотариусы выйдут завтра на митинг и не будут оказывать услуги

20 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

25 февраля 2019 года состоится акция мирного протеста нотариусов «Нотариат против коррупционных и рейдерских схем». Об этом сообщает Нотариальная палата Украины.

Начало в 10.00, возле здания Кабинета Министров Украины (ул. Грушевского, 12/2, г.Киев).

Акция организуется Нотариальной палатой Украины в связи с критической ситуацией, сложившейся в нотариате.

«Разрушительные законодательные инициативы и ряд изменений в сфере государственной регистрации негативно влияют на профессию нотариуса, угрожают правам человека и гражданина, верховенству права и демократии», — отмечают организаторы.

Подчеркиваем, что акция не содержит политического подтекста.

Нотариусы, которые не смогут принять непосредственное участие в мирном собрании, смогут присоединиться к акции другим способом — не будут работать в течение всего дня 25 февраля с.г. Соответствующее объявление будет размещено на офисах нотариусов.

НПУ также приглашает присоединиться к акции журналистов, представителей общественных организаций и всех неравнодушных граждан.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 8 (1104) от 19/02/19 Свежий номер

Гражданское право и процесс

№ 8 (1104)
Государство и юристы

Вернуть потраченное

Отрасли практики

Коллективное сознательное

Тема номера:

Первый встречный

Частная практика

Представительский класс

Архив голосованийVox Populi

Новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»…

качественно и эффективно регулирует отношения участников

реальных проблем не решает

окончательно нивелирует необходимость Хозяйственного кодекса Украины как правового акта

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ

От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum

IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом