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СМИ: суд приостановил решение съезда адвокатов об увольнении П.Луцюка и избрании нового члена ВККС

Сьогодні, 19 лютого 2019 року Рівненський окружний адміністративний суд забезпечив адміністративний позов і зупинив рішення з'їзду адвокатів України про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів Павла Луцюка, який був обраний до складу комісії за квотою адвокатського співтовариства, а також про обрання голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Олександра Дроздова членом ВККС.

Таке рішення, за інформацією сайту Резонанс, ухвалила суддя Катерина Недашківська. Незабаром судовий документ обіцяють оприлюднути в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як раніше повідомляла «Юридична практика», 15 лютого 2019 року з'їзд адвокатів України проголосував за недовіру, а потім і за звільнення члена ВККС П.Луцюка.