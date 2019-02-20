Сегодня 20 февраля 2019 года, 13:59

Полковник полиции купил девять квартир, продавая информацию коллекторам

Работники Департамента внутренней безопасности и Главного следственного управления Национальной полиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины разоблачили бывшего начальника одного из департаментов НПУ в организации схемы незаконного обогащения с помощью продажи служебной информации. Полковник полиции вместе с сообщниками длительное время за денежное вознаграждение предоставлял конфиденциальные сведения и непосредственный доступ к ним коллекторским конторам, сети банковских учреждений и частным предприятиям. За легализованные средства чиновник приобрел девять квартир в столице.

Департаментом внутренней безопасности и Главным следственным управлением Национальной полиции Украины была установлена причастность бывшего чиновника НПУ к преступным действиям. В частности, 47-летний полковник полиции — бывший глава одного из департаментов — в начале 2018 года вышел на пенсию и наладил схему незаконного обогащения путем систематического незаконного вмешательства в работу автоматизированных систем МВД и НПУ и незаконного использования информации с ограниченным доступом.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Обладая профессиональными навыками в области компьютерных технологий и программного обеспечения, которое обеспечивает работу автоматизированных систем МВД и НПУ, мужчина для доступа к закрытой информации привлек к своим незаконных схем действующих сотрудников полиции — специалистов из числа сотрудников НПУ, осуществляющих обслуживание вышеуказанных автоматизированных ведомственных баз.

Сообщники предоставляли возможность другим участникам организованной группы — своим бывшим коллегам — осуществлять несанкционированное, удаленное вмешательство в служебные системы с целью незаконного получения конфиденциальных сведений о гражданах Украины. Информация передавалась представителям коммерческих структур за денежное вознаграждение.

Установлено, что клиентами и нелегальными пользователями служебной информации были персонал и работники службы безопасности коллекторских контор, крупных частных предприятий, банковских учреждений. Одних интересовали сведения о приеме людей на работу, других — адреса фактического проживания кредиторов или должников, третьих — персональные данные работников правоохранительных органов.

Для прикрытия преступной деятельности организатор группы открыл фиктивное частное предприятие в сфере предоставления телекоммуникационных услуг. Его бывший подчиненный, действующий сотрудник НПУ, кроме обеспечения своего «босса» беспрепятственным доступом на персональном компьютере к служебным базам, наладил по месту своего проживания некую «дежурную часть» вроде call-центра «102». Круглосуточно в телефонном режиме клиенты получали нужную им информацию.

Заговорщики действовали очень осторожно, соблюдая все меры конспирации и продумывая возможные ходы оперативных сотрудников полиции. Были предупреждены о возможных служебных проверках, поэтому документирование их деятельности заняло длительное время.

При поддержке руководства Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины работниками Департаментов внутренней безопасности, киберполиции, защиты экономики и Главного следственного управления НПУ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины проведено 58 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов, в служебных кабинетах сотрудников полиции, а также работников банков, предприятий и контор. Изъяты оргтехника, мобильные телефоны, копии документов, черновая документация, патроны и денежные средства в национальной и иностранной валюте.

Четыре фигуранта группы задержаны.

Следователи ГСУ готовят уведомление о подозрении шести участникам заговора по части 3 статьи 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), части 2 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и части 2 статьи 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.