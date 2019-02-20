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Сегодня 20 февраля 2019 года, 13:59

Задержано должностное лицо банка «Крещатик»

Правоохранители задержали во время получения взятки начальника управления активами и имуществом обанкротившегося банка «Крещатик».

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Сегодня «на горячем» задержан начальник управления активами и имуществом ПАО «КБ «Крещатик» и гражданское лицо во время получения ими взятки в сумме 7000 долларов США», — написала она вчера.

По словам представительницы ГПУ, взяточники подстрекали руководителя предприятия к предоставлению неправомерной выгоды ликвидатору «Крещатика» за заключение договора аренды нежилых помещений.

Она добавила, что в операции по выявлению преступной схемы участвовали оперативники Генпрокуратуры, Нацполиции и СБУ.