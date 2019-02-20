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Россияне задумались о введении смарт-контрактов и Big Data в гражданское законодательство

20 февраля 2019 года Источник:Pravo.ru

В российском парламенте подготовили законопроект о «цифровых правах» ко второму чтению в Госдуме. В Гражданском кодексе РФ появится несколько новых статей, но в нем не закрепят понятие криптовалюты, во всяком случае пока.

Законопроект был впервые представлен в начале 2018 года, а участие в его разработке приняли председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Они предложили закрепить в Гражданском кодексе «несколько базовых положений, которые позволят регулировать рынок новых объектов экономических отношений».

Законопроект вносит изменения в сферу использования «самоисполняемых» сделок — так называемых смарт-контрактов. Такие смарт-контракты — это не самостоятельные сделки, а лишь условие об автоматическом исполнении любого гражданско-правового договора, будь то купля-продажа или подряд.

Примером смарт-контракта можно назвать ситуацию, когда клиент поручает банку списание коммунальной платы в режиме «автоплатежа», пояснил Крашенинников.

Чтобы такие смарт-контракты работали, в Гражданский кодекс вносится правило о том, что сделка может предусматривать исполнение ее сторонами обязательств при наступлении определенных обстоятельств путем применения информационных технологий. То есть исполнение осуществит сама информационная система.

Законопроект также решает вопрос о легализации сбора и обработки значительных массивов обезличенной информации (в обиходе такое явление называют Big Data). Для этого в ГК вводится конструкция договора об оказании услуг по предоставлению информации и расширяется понятие базы данных — «совокупность данных и сведений». При этом закрепляется, что согласно интересам сторон сделки договор может предусматривать обязанность не совершать действия, в результате которых передаваемая информация может быть раскрыта третьим лицам.

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