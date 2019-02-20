Киберполиция рассказала, как будет верифицировать аккаунты политиков в Facebook

Киберполиция провела консультации с офисом Facebook, чтобы предупреждать недобросовестную агитацию и создание ложных профилей кандидатов в соцсети.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По словам главы министерства Арсена Авакова, киберполиция будет проводить специальный мониторинг до завершения предвыборной кампании.
«Мы будем выявлять фейковые профили в Facebook и Instagram, созданные в период предвыборной агитации, которые используют имена официально зарегистрированных кандидатов в Президенты Украины. А администрация социальной сети будет блокировать эти страницы», — отметил г-н Аваков.
Соцсеть Facebook имеет процедуру верификации страниц кандидатов и получения голубой отметки — blue badge в подтверждение подлинности профиля.
«Именно такие страницы смогут безопасно использовать для информирования кандидаты, а пользователи будут уверены, что информация с такой страницы действительно подготовлена командой подходящего кандидата в Президенты Украины», — пояснил глава МВД.
Стандартные правила для верификации официальных страниц предусматривают ряд обязательных условий для получения blue badge. Однако киберполиция согласовала с представителями Facebook упрощенную и ускоренную процедуру верификации для кандидатов в Президенты Украины.
По состоянию на 19 февраля 2019 года девять из 44 официально зарегистрированных кандидатов имеют blue badge на своих официальных страницах.
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