Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 февраля 2019 года, 12:26

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Киберполиция рассказала, как будет верифицировать аккаунты политиков в Facebook

20 февраля 2019 года Источник:Украинская ПРАВДА

Киберполиция провела консультации с офисом Facebook, чтобы предупреждать недобросовестную агитацию и создание ложных профилей кандидатов в соцсети.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам главы министерства Арсена Авакова, киберполиция будет проводить специальный мониторинг до завершения предвыборной кампании.

«Мы будем выявлять фейковые профили в Facebook и Instagram, созданные в период предвыборной агитации, которые используют имена официально зарегистрированных кандидатов в Президенты Украины. А администрация социальной сети будет блокировать эти страницы», — отметил г-н Аваков.

Соцсеть Facebook имеет процедуру верификации страниц кандидатов и получения голубой отметки — blue badge в подтверждение подлинности профиля.

«Именно такие страницы смогут безопасно использовать для информирования кандидаты, а пользователи будут уверены, что информация с такой страницы действительно подготовлена ​​командой подходящего кандидата в Президенты Украины», — пояснил глава МВД.

Стандартные правила для верификации официальных страниц предусматривают ряд обязательных условий для получения blue badge. Однако киберполиция согласовала с представителями Facebook упрощенную и ускоренную процедуру верификации для кандидатов в Президенты Украины.

По состоянию на 19 февраля 2019 года девять из 44 официально зарегистрированных кандидатов имеют blue badge на своих официальных страницах.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 8 (1104) от 19/02/19 Свежий номер

Гражданское право и процесс

№ 8 (1104)
Государство и юристы

Вернуть потраченное

Отрасли практики

Коллективное сознательное

Тема номера:

Первый встречный

Частная практика

Представительский класс

Архив голосованийVox Populi

Новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»…

качественно и эффективно регулирует отношения участников

реальных проблем не решает

окончательно нивелирует необходимость Хозяйственного кодекса Украины как правового акта

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ

От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum

IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом