Сегодня 20 февраля 2019 года, 10:54

Обвиняемый по делу о ДТП в Харькове заявил о раскаянии

Обвиняемый в ДТП, которое произошло в Харькове в октябре 2017 года и в результате которой погибли шесть человек, Геннадий Дронов в последнем слове заявил, что «осознает свое участие и раскаивается».

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на суд.

«Дронов в последнем слове на дебатах назвал произошедшее несчастным случаем без злого умысла с его стороны и попросил прощения у жертв трагедии. По его словам, он признал вину и раскаивается в том, что начал движение на желтый сигнал светофора, одновременно, раньше никогда не привлекался к ответственности за превышение скорости. Он также критически оценил судебный процесс, отметив, что то, что происходило, «не было похоже на истину», - рассказали в суде.

После последнего слова г-на ронова его защитник Сергей Перепелица обратился в суд с заявлением процессуального характера, судья отказался его рассматривать и удалился в совещательную комнату.

«Что касается стороны обвинения, то прокуроры считают вину обоих водителей доказанной и настаивают на максимальном сроке наказания для каждого: по 10 лет лишения свободы», - добавили в суде.

Приговор будет оглашен 26 февраля с.г. в 14.00.

Ранее вторая обвиняемая Елена Зайцева заявила, что признает свою вину и раскаивается.