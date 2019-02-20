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Альгирдас Шемета готов покинуть пост бизнес-омбудсмена

20 февраля 2019 года Источник:Finclub

Бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета не будет продлевать свой контракт.

Об этом FinClub сообщили в офисе бизнес-омбудсмена.

«В мае у Альгирдаса Шеметы истекает срок договора на должности бизнес-омбудсмена. Он считает, что выполнил свою миссию – создал организацию, которая эффективно помогает бизнесу бороться с неправомерными действиями госорганов. Поэтому продлевать контракт он не планирует», - заявили FinClub.

Напомним, 3 декабря 2014 года Кабинет министров образовал совет бизнес-омбудсмена. В декабре того же года бизнес-омбудсменом Украины был назначен Альгирдас Шемета.

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