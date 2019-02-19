Сегодня 19 февраля 2019 года, 16:23

Первое свидание с клиентом — тема лекции Евгения Грушовца

О психологических и юридических аспектах первой встречи адвоката с клиентом рассказал слушателям Legal High School Евгений Грушовец, партнер АО Ario. Он напомнил об определении понятия «клиент» и описал первую встречу адвоката с клиентом по аналогии с первым свиданием, отметив, что обычно она проводится в психологически благоприятной атмосфере. В ходе такой встречи есть время для принятия решений, стороны могут оценить риски и учесть цену услуги. На результаты первой встречи влияют различные факторы, в том числе место ее проведения (офис адвоката, офис клиента, ресторан, заведение fast food, вагон метро), атмосфера (интерьер, одежда, аксессуары, манеры, авто), опыт адвоката в конкретной категории дел и рекомендации, стоимость услуг и порядок их оплаты.

Однако первая встреча с клиентом в уголовной практике происходит не в столь комфортных условиях, к тому же она не запланирована и очень часто проводится спонтанно. Атмосфера встречи не способствует ее проведению (камеры, посторонние люди, чужая территория, неопределенность), а время для принятия решений, как правило, отсутствует.

Конечно, при таких условиях никого не интересуют аксессуары, и гонорарная политика отходит на второй план. Клиенту больше важен промежуточный результат, а не конечный, а впечатление об адвокате составляется по его профессиональной деятельности и знаниям.

В большинстве случаев на первой встрече присутствуют третьи лица, хотя УПК Украины предусматривает, что подозреваемый или обвиняемый имеет право по первому требованию получить помощь защитника и разрешение на свидание с ним до первого допроса с соблюдением условий, обеспечивающих конфиденциальность общения, а после первого допроса имеет право на такие свидания без ограничения их количества и продолжительности.

Лектор подчеркнул, что обеспечение проведения конфиденциальной встречи — это не право, а обязанность адвоката. Сначала нужно сделать так, чтобы клиент вам доверился, а затем уже можно получать необходимую информацию, записывать детали (фамилии, телефонные номера, цифры, даты). Задача адвоката во время такой встречи — успокоить клиента, его родных и постараться обеспечить клиенту максимально комфортные условия.

Лектор напомнил, что в соответствии с Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» документами, удостоверяющими полномочия адвоката на предоставление правовой помощи, могут быть договор о предоставлении правовой помощи, доверенность, ордер, поручение органа (учреждения), уполномоченного законом на предоставление бесплатной правовой помощи. УПК Украины также устанавливает, что полномочия защитника на участие в уголовном производстве подтверждаются свидетельством о праве на занятие адвокатской деятельностью, ордером, договором с защитником или поручением органа (учреждения), уполномоченного законом на предоставление бесплатной правовой помощи.

Евгений Грушовец подчеркнул, что любые дополнительные требования, кроме предъявления защитником документа, удостоверяющего его личность, или подтверждения полномочий защитника относительно привлечения его к участию в уголовном производстве, не допускаются. Во время первой встречи с клиентом он советует адвокату обязательно иметь при себе договор (извлечение) о предоставлении правовой помощи, ордер, копию свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, соответствующие печати, а также желательно взять с собой Power Bank.