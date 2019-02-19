Сегодня 19 февраля 2019 года, 16:23

Нарушение права на защиту на начальных этапах уголовного судопроизводства — тема лекции Николая Пашковского

Практика украинских судов и ЕСПЧ при рассмотрении дел о нарушении права на защиту на начальных этапах уголовного судопроизводства стала темой лекции Николая Пашковского, научного советника АО Barristers, члена Научно-консультативного совета при Верховном Суде, к.ю.н., доцента.

В начале лекции Николай Пашковский уточнил, что как наука криминалистика, так и национальные суды и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) выделяют начальный этап досудебного расследования (initial stage), который характеризуется особой интенсивностью проведения следственных и иных процессуальных действий, часто сопряженных с ограничением прав и законных интересов граждан и направленных на расследование уголовных правонарушений по «горячим» следам, сбор и предупреждение утраты доказательств в уголовном производстве.

В силу того, что защита в конкретном уголовном производстве является производной от начала осуществления стороной обвинения уголовного преследования, важным становится осознание, что существуют формализованные (посредством задержания, уведомления о подозрении) и неформализованные моменты начала уголовного преследования и, соответственно, защиты. В теории уголовного процесса этому вопросу посвящены работы профессора И.В. Гловюк. Судебная практика, в том числе практика ЕСПЧ, указывает, что такое неформализованное (фактическое) уголовное преследование (путем незаконного обыска, освидетельствования, осмотра, полицейского допроса) не только присутствует в процессуальной деятельности, но и грубо нарушает право на защиту лиц, право на свободу лиц и, как правило, приводит к недопустимости собранных доказательств.

В связи с ограниченностью УПК Украины в части идентификации фактического уголовного преследования Николай Пашковский призвал слушателей Legal High School руководствоваться практикой ЕСПЧ, в частности, в вопросе применения автономного определения международным судом понятия «обвинение», различных тестов для проверки правовых ситуаций соответствию стандартам, разработанным в практике ЕСПЧ (например, теста Энгеля, теста, разработанного по делу «Салдуз и другие против Турции» и т.д.

Далее лектор остановился на проблеме эффективного реагирования стороной защиты на такие фактические (неформализованные) уголовные преследования. Отметил, что существующая практика Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда свидетельствует о том, что, как правило, суды признают соответствующие доказательства недопустимыми.

Уместное (правильное и своевременное) применение практики ЕСПЧ, по мнению спикера, необходимо как для ликвидации пробелов УПК Украины, так и для обеспечения единства судебной практики.