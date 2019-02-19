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Сегодня 19 февраля 2019 года, 17:56

«Дело Розенблата» будет рассматривать другой суд

18 февраля 2019 года определением коллегии судей Судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда ходатайство стороны защиты в интересах Борислава Розенблата о направлении обвинительного акта в уголовном производстве из Голосеевского районного суда города Киева в Печерский районный суд города Киева удовлетворено, уголовное производство направлено для рассмотрения в Печерский районный суд города Киева.

Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

Напомним: г-н Розенблат обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 368 («Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом»), статья 369-2 («Злоупотребление влиянием») Уголовного кодекса Украины.