«Дело Розенблата» будет рассматривать другой суд

18 февраля 2019 года определением коллегии судей Судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда ходатайство стороны защиты в интересах Борислава Розенблата о направлении обвинительного акта в уголовном производстве из Голосеевского районного суда города Киева в Печерский районный суд города Киева удовлетворено, уголовное производство направлено для рассмотрения в Печерский районный суд города Киева.
Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».
Напомним: г-н Розенблат обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 368 («Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом»), статья 369-2 («Злоупотребление влиянием») Уголовного кодекса Украины.
Сохранить:
Контакты:
Новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»…
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ
От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum
IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: