По «делам Майдана» не вынесено ни одного реального приговора представителям власти

Суд не вынес ни одного реального приговора в отношении правоохранителей или судей по «делам Майдана». Об этом в комментарии «РБК-Украина» сообщил начальник отдела процессуального руководства Генпрокуратуры Алексей Донской.
«Есть тенденция, там, где правоохранители привлекаются. В частности, следователи и прокуроры, которые незаконно привлекли к уголовной ответственности участников Майдана, и судьи. Также необоснованно длительные процессы в отношении работников «Беркута», применявших насилие. Мы имеем в виду события января и февраля 2014 года. То есть там в этих делах это тенденция. Мы действительно не имеем никакого реального приговора в отношении милиционера, прокурора или судьи», — сообщил г-н Донской.
Напомним: начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что на сегодняшний день результаты по расследованию так называемых дел Майдана являются недостаточными.
Следствие сообщило о подозрении в причастности к преступлениям на Майдане 66 фигурантам. Кроме того, г-н Горбатюк отметил, что приговоры по небольшим «делам Майдана» являются условными.
Сохранить:
Контакты:
Новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»…
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ
От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum
IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: