Сегодня 19 февраля 2019 года, 17:56

По «делам Майдана» не вынесено ни одного реального приговора представителям власти

Суд не вынес ни одного реального приговора в отношении правоохранителей или судей по «делам Майдана». Об этом в комментарии «РБК-Украина» сообщил начальник отдела процессуального руководства Генпрокуратуры Алексей Донской.

«Есть тенденция, там, где правоохранители привлекаются. В частности, следователи и прокуроры, которые незаконно привлекли к уголовной ответственности участников Майдана, и судьи. Также необоснованно длительные процессы в отношении работников «Беркута», применявших насилие. Мы имеем в виду события января и февраля 2014 года. То есть там в этих делах это тенденция. Мы действительно не имеем никакого реального приговора в отношении милиционера, прокурора или судьи», — сообщил г-н Донской.

Напомним: начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что на сегодняшний день результаты по расследованию так называемых дел Майдана являются недостаточными.

Следствие сообщило о подозрении в причастности к преступлениям на Майдане 66 фигурантам. Кроме того, г-н Горбатюк отметил, что приговоры по небольшим «делам Майдана» являются условными.